RDO (RDO) מידע Reddio is a high performance parallel Ethereum-compatible Layer 2, leveraging zero-knowledge technology to achieve unrivaled computation scale with Ethereum-level security. Reddio compatibility with Ethereum's APIs. All smart contracts deployed on Ethereum can be seamlessly implemented on Reddio. Reddio is designed to enhance current blockchain capabilities while maintaining full compatibility for both developers and end-users. אתר רשמי: https://www.reddio.com/ מסמך לבן: https://static.reddio.com/REDDIO%20WHITEPAPER.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x57240C3E140f98abe315CA8E0213c7a77F34A334

RDO (RDO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור RDO (RDO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.51M $ 1.51M $ 1.51M ההיצע הכולל: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B אספקה במחזור: $ 2.14B $ 2.14B $ 2.14B FDV (שווי מדולל מלא): $ 7.04M $ 7.04M $ 7.04M שיא כל הזמנים: $ 0.02277 $ 0.02277 $ 0.02277 שפל כל הזמנים: $ 0.000453113410342736 $ 0.000453113410342736 $ 0.000453113410342736 מחיר נוכחי: $ 0.0007039 $ 0.0007039 $ 0.0007039 למידע נוסף על RDO (RDO) מחיר

RDO (RDO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של RDO (RDO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של RDO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות RDOהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את RDOטוקניומיקה, חקרו אתRDOהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

RDO (RDO) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של RDOעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה RDO עכשיו את היסטוריית המחירים!

