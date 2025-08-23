Rato The Rat (RATO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000001771. במהלך 24 השעות האחרונות, RATO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000001727 לבין שיא של $ 0.000001955, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RATOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.000080011524699563, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000000149321370764.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, RATO השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -1.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.19% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Rato The Rat (RATO) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Rato The Rat הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 59.23K. ההיצע במחזור של RATO הוא 0.00, עם היצע כולל של 420690000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 745.04K.
Rato The Rat (RATO) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Rato The Ratהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00000002185
-1.22%
30 ימים
$ -0.000000161
-8.34%
60 ימים
$ -0.000000328
-15.63%
90 ימים
$ -0.000007729
-81.36%
Rato The Rat שינוי מחיר היום
היום,RATO רשם שינוי של $ -0.00000002185 (-1.22%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Rato The Rat שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000000161 (-8.34%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Rato The Rat שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,RATO ראה שינוי של $ -0.000000328 (-15.63%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Rato The Rat שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000007729 (-81.36%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Rato The Rat (RATO)?
$RATO is a new character created by Matt Furie, the creator of Pepe the Frog. The character, named "Rato," is an elderly figure and is closely related to the meme coin $RATO.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.