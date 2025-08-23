עוד על RATO

Rato The Rat סֵמֶל

Rato The Rat מְחִיר(RATO)

Rato The Rat (RATO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:56:46 (UTC+8)

Rato The Rat (RATO) מידע על מחיר (USD)

Rato The Rat (RATO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000001771. במהלך 24 השעות האחרונות, RATO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000001727 לבין שיא של $ 0.000001955, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RATOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.000080011524699563, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000000149321370764.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RATO השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -1.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.19% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Rato The Rat (RATO) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Rato The Rat הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 59.23K. ההיצע במחזור של RATO הוא 0.00, עם היצע כולל של 420690000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 745.04K.

Rato The Rat (RATO) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Rato The Ratהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00000002185-1.22%
30 ימים$ -0.000000161-8.34%
60 ימים$ -0.000000328-15.63%
90 ימים$ -0.000007729-81.36%
Rato The Rat שינוי מחיר היום

היום,RATO רשם שינוי של $ -0.00000002185 (-1.22%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Rato The Rat שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000000161 (-8.34%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Rato The Rat שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,RATO ראה שינוי של $ -0.000000328 (-15.63%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Rato The Rat שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000007729 (-81.36%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Rato The Rat (RATO)?

בדוק את Rato The Rat עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהRato The Rat (RATO)

$RATO is a new character created by Matt Furie, the creator of Pepe the Frog. The character, named "Rato," is an elderly figure and is closely related to the meme coin $RATO.

Rato The Rat זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Rato The Ratההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקRATO את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Rato The Ratאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךRato The Rat לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Rato The Ratתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Rato The Rat (RATO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Rato The Rat (RATO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Rato The Rat.

בדוק את Rato The Rat תחזית המחיר עכשיו‏!

Rato The Rat (RATO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Rato The Rat (RATO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RATO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Rato The Rat (RATO)

מחפש איך לקנותRato The Rat? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Rato The Ratב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות.

RATO למטבעות מקומיים

Rato The Rat מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Rato The Rat, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרRato The Rat הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Rato The Rat

כמה שווה Rato The Rat (RATO) היום?
החי RATOהמחיר ב USD הוא 0.000001771 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RATO ל USD?
המחיר הנוכחי של RATO ל USD הוא $ 0.000001771. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Rato The Rat?
שווי השוק של RATO הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RATO?
ההיצע במחזור של RATO הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RATO?
‏‏RATO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.000080011524699563 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RATO?
RATO ‏‏רשם מחירATL של 0.000000149321370764 USD.
מהו נפח המסחר של RATO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RATO הוא $ 59.23K USD.
האם RATO יעלה השנה?
RATO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RATO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:56:46 (UTC+8)

Rato The Rat (RATO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

