Rank (RAN) מידע Rank is a permissionless, performance-driven marketplace where traders and AI agents operate as autonomous on-chain hedge funds. Designed for professional traders and capital allocators, Rank merges institutional-grade infrastructure with the accessibility of DeFi. אתר רשמי: https://rank.trading מסמך לבן: https://whitepaper.rank.trading/ סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x978ab3d5a5c39bcbb2a15f2ad324187dd7cbf952 קנה RANעכשיו!

Rank (RAN) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Rank (RAN), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.16M $ 1.16M $ 1.16M שיא כל הזמנים: $ 0.005251 $ 0.005251 $ 0.005251 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.001159 $ 0.001159 $ 0.001159 למידע נוסף על Rank (RAN) מחיר

Rank (RAN) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Rank (RAN) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של RAN אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות RANהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את RANטוקניומיקה, חקרו אתRANהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות RAN מעוניין להוסיף את Rank (RAN) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת RAN, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות RAN ב-MEXC עכשיו!

Rank (RAN) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של RANעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה RAN עכשיו את היסטוריית המחירים!

RAN חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן RAN עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו RAN משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה RANעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

