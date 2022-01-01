Rain Coin (RAINCOIN) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Rain Coin (RAINCOIN), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Rain Coin (RAINCOIN) מידע RAIN Coin is an automated meme coin where 1% of all transactions (buys, sells, & transfers) are redistributed back to all other holders! Plus, every day at midnight UTC there is a large THUNDERSTORM that gives all wallets bonus coins, even those in cold storage! With no team, no treasury, and no expenses, RAIN has no built-in selling pressure! (Note: buy/sell tax only available on DEX, MEXC only supports transfer tax) אתר רשמי: https://raincoin.xyz מסמך לבן: https://raincoin.xyz/whitepaper סייר בלוקים: https://polygonscan.com/token/0x8e677ca17065ed74675bc27bcabadb7eef10a292 קנה RAINCOINעכשיו!

Rain Coin (RAINCOIN) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Rain Coin (RAINCOIN), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 3.98M $ 3.98M $ 3.98M ההיצע הכולל: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M אספקה במחזור: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (שווי מדולל מלא): $ 3.98M $ 3.98M $ 3.98M שיא כל הזמנים: $ 23.21 $ 23.21 $ 23.21 שפל כל הזמנים: $ 0.000114358726534958 $ 0.000114358726534958 $ 0.000114358726534958 מחיר נוכחי: $ 3.98 $ 3.98 $ 3.98 למידע נוסף על Rain Coin (RAINCOIN) מחיר

Rain Coin (RAINCOIN) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Rain Coin (RAINCOIN) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של RAINCOIN אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות RAINCOINהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את RAINCOINטוקניומיקה, חקרו אתRAINCOINהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות RAINCOIN מעוניין להוסיף את Rain Coin (RAINCOIN) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת RAINCOIN, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות RAINCOIN ב-MEXC עכשיו!

Rain Coin (RAINCOIN) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של RAINCOINעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה RAINCOIN עכשיו את היסטוריית המחירים!

RAINCOIN חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן RAINCOIN עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו RAINCOIN משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה RAINCOINעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!