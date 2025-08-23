מה זהRain Coin (RAINCOIN)

RAIN Coin is an automated meme coin where 1% of all transactions (buys, sells, & transfers) are redistributed back to all other holders! Plus, every day at midnight UTC there is a large THUNDERSTORM that gives all wallets bonus coins, even those in cold storage! With no team, no treasury, and no expenses, RAIN has no built-in selling pressure! (Note: buy/sell tax only available on DEX, MEXC only supports transfer tax)

Rain Coin זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Rain Coinההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.



בנוסף, אתה יכול

- לבדוקRAINCOIN את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים

על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Rain Coinאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךRain Coin לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Rain Coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Rain Coin (RAINCOIN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Rain Coin (RAINCOIN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Rain Coin.

בדוק את Rain Coin תחזית המחיר עכשיו‏!

Rain Coin (RAINCOIN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Rain Coin (RAINCOIN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RAINCOIN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Rain Coin (RAINCOIN)

מחפש איך לקנותRain Coin? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Rain Coinב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

RAINCOIN למטבעות מקומיים

Rain Coin מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Rain Coin, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Rain Coin כמה שווה Rain Coin (RAINCOIN) היום? החי RAINCOINהמחיר ב USD הוא 4.479 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי RAINCOIN ל USD? $ 4.479 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של RAINCOIN ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Rain Coin? שווי השוק של RAINCOIN הוא $ 4.48M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של RAINCOIN? ההיצע במחזור של RAINCOIN הוא 1.00M USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RAINCOIN? ‏‏RAINCOIN השיג מחיר שיא (ATH) של 18.028660604972888 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RAINCOIN? RAINCOIN ‏‏רשם מחירATL של 0.000114358726534958 USD . מהו נפח המסחר של RAINCOIN? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RAINCOIN הוא $ 99.63K USD . האם RAINCOIN יעלה השנה? RAINCOIN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RAINCOIN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

Rain Coin (RAINCOIN) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8) סוּג מֵידָע 08-25 09:45:00 עדכוני תעשייה במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו 08-25 05:44:00 עדכוני תעשייה ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$ 08-24 19:48:00 עדכוני תעשייה נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה 08-24 03:20:00 עדכוני תעשייה סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות 08-24 02:09:00 עדכוני תעשייה מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה 08-24 02:00:00 תובנות מומחים פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

