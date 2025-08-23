עוד על RAINCOIN

RAINCOIN מידע על מחיר

RAINCOIN מסמך לבן

RAINCOIN אתר רשמי

RAINCOIN טוקניומיקה

RAINCOIN תחזית מחיר

RAINCOIN היסטוריה

RAINCOIN מדריך קנייה

RAINCOINממיר מטבעות לפיאט

RAINCOIN ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Rain Coin סֵמֶל

Rain Coin מְחִיר(RAINCOIN)

1 RAINCOIN ל USDמחיר חי:

$4.48
$4.48$4.48
+2.37%1D
USD
Rain Coin (RAINCOIN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:07:50 (UTC+8)

Rain Coin (RAINCOIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 4.315
$ 4.315$ 4.315
24 שעות נמוך
$ 4.757
$ 4.757$ 4.757
גבוה 24 שעות

$ 4.315
$ 4.315$ 4.315

$ 4.757
$ 4.757$ 4.757

$ 18.028660604972888
$ 18.028660604972888$ 18.028660604972888

$ 0.000114358726534958
$ 0.000114358726534958$ 0.000114358726534958

+0.04%

+2.37%

-2.15%

-2.15%

Rain Coin (RAINCOIN) המחיר בזמן אמת של הוא $ 4.479. במהלך 24 השעות האחרונות, RAINCOIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 4.315 לבין שיא של $ 4.757, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RAINCOINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 18.028660604972888, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000114358726534958.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RAINCOIN השתנה ב +0.04% במהלך השעה האחרונה, +2.37% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Rain Coin (RAINCOIN) מידע שוק

No.1471

$ 4.48M
$ 4.48M$ 4.48M

$ 99.63K
$ 99.63K$ 99.63K

$ 4.48M
$ 4.48M$ 4.48M

1.00M
1.00M 1.00M

1,000,000
1,000,000 1,000,000

MATIC

שווי השוק הנוכחי של Rain Coin הוא $ 4.48M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 99.63K. ההיצע במחזור של RAINCOIN הוא 1.00M, עם היצע כולל של 1000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.48M.

Rain Coin (RAINCOIN) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Rain Coinהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.10372+2.37%
30 ימים$ -2.891-39.23%
60 ימים$ +0.569+14.55%
90 ימים$ +0.868+24.03%
Rain Coin שינוי מחיר היום

היום,RAINCOIN רשם שינוי של $ +0.10372 (+2.37%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Rain Coin שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -2.891 (-39.23%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Rain Coin שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,RAINCOIN ראה שינוי של $ +0.569 (+14.55%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Rain Coin שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.868 (+24.03%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Rain Coin (RAINCOIN)?

בדוק את Rain Coin עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהRain Coin (RAINCOIN)

RAIN Coin is an automated meme coin where 1% of all transactions (buys, sells, & transfers) are redistributed back to all other holders! Plus, every day at midnight UTC there is a large THUNDERSTORM that gives all wallets bonus coins, even those in cold storage! With no team, no treasury, and no expenses, RAIN has no built-in selling pressure! (Note: buy/sell tax only available on DEX, MEXC only supports transfer tax)

Rain Coin זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Rain Coinההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקRAINCOIN את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Rain Coinאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךRain Coin לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Rain Coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Rain Coin (RAINCOIN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Rain Coin (RAINCOIN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Rain Coin.

בדוק את Rain Coin תחזית המחיר עכשיו‏!

Rain Coin (RAINCOIN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Rain Coin (RAINCOIN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RAINCOIN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Rain Coin (RAINCOIN)

מחפש איך לקנותRain Coin? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Rain Coinב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

RAINCOIN למטבעות מקומיים

1 Rain Coin(RAINCOIN) ל VND
117,864.885
1 Rain Coin(RAINCOIN) ל AUD
A$6.85287
1 Rain Coin(RAINCOIN) ל GBP
3.31446
1 Rain Coin(RAINCOIN) ל EUR
3.80715
1 Rain Coin(RAINCOIN) ל USD
$4.479
1 Rain Coin(RAINCOIN) ל MYR
RM18.8118
1 Rain Coin(RAINCOIN) ל TRY
183.59421
1 Rain Coin(RAINCOIN) ל JPY
¥658.413
1 Rain Coin(RAINCOIN) ל ARS
ARS$6,012.07212
1 Rain Coin(RAINCOIN) ל RUB
361.41051
1 Rain Coin(RAINCOIN) ל INR
392.04687
1 Rain Coin(RAINCOIN) ל IDR
Rp72,241.92537
1 Rain Coin(RAINCOIN) ל KRW
6,220.79352
1 Rain Coin(RAINCOIN) ל PHP
253.69056
1 Rain Coin(RAINCOIN) ל EGP
￡E.217.32108
1 Rain Coin(RAINCOIN) ל BRL
R$24.1866
1 Rain Coin(RAINCOIN) ל CAD
C$6.18102
1 Rain Coin(RAINCOIN) ל BDT
544.91514
1 Rain Coin(RAINCOIN) ל NGN
6,848.61495
1 Rain Coin(RAINCOIN) ל COP
$17,987.93274
1 Rain Coin(RAINCOIN) ל ZAR
R.78.69603
1 Rain Coin(RAINCOIN) ל UAH
185.65455
1 Rain Coin(RAINCOIN) ל VES
Bs627.06
1 Rain Coin(RAINCOIN) ל CLP
$4,299.84
1 Rain Coin(RAINCOIN) ל PKR
Rs1,269.88608
1 Rain Coin(RAINCOIN) ל KZT
2,396.44416
1 Rain Coin(RAINCOIN) ל THB
฿145.25397
1 Rain Coin(RAINCOIN) ל TWD
NT$136.38555
1 Rain Coin(RAINCOIN) ל AED
د.إ16.43793
1 Rain Coin(RAINCOIN) ל CHF
Fr3.5832
1 Rain Coin(RAINCOIN) ל HKD
HK$34.98099
1 Rain Coin(RAINCOIN) ל AMD
֏1,714.74036
1 Rain Coin(RAINCOIN) ל MAD
.د.م40.311
1 Rain Coin(RAINCOIN) ל MXN
$83.17503
1 Rain Coin(RAINCOIN) ל SAR
ريال16.79625
1 Rain Coin(RAINCOIN) ל PLN
16.30356
1 Rain Coin(RAINCOIN) ל RON
лв19.34928
1 Rain Coin(RAINCOIN) ל SEK
kr42.68487
1 Rain Coin(RAINCOIN) ל BGN
лв7.47993
1 Rain Coin(RAINCOIN) ל HUF
Ft1,521.87462
1 Rain Coin(RAINCOIN) ל CZK
94.01421
1 Rain Coin(RAINCOIN) ל KWD
د.ك1.366095
1 Rain Coin(RAINCOIN) ל ILS
15.04944
1 Rain Coin(RAINCOIN) ל AOA
Kz4,082.92203
1 Rain Coin(RAINCOIN) ל BHD
.د.ب1.688583
1 Rain Coin(RAINCOIN) ל BMD
$4.479
1 Rain Coin(RAINCOIN) ל DKK
kr28.57602
1 Rain Coin(RAINCOIN) ל HNL
L117.26022
1 Rain Coin(RAINCOIN) ל MUR
204.42156
1 Rain Coin(RAINCOIN) ל NAD
$78.51687
1 Rain Coin(RAINCOIN) ל NOK
kr45.14832
1 Rain Coin(RAINCOIN) ל NZD
$7.6143
1 Rain Coin(RAINCOIN) ל PAB
B/.4.479
1 Rain Coin(RAINCOIN) ל PGK
K18.90138
1 Rain Coin(RAINCOIN) ל QAR
ر.ق16.25877
1 Rain Coin(RAINCOIN) ל RSD
дин.448.7958

Rain Coin מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Rain Coin, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרRain Coin הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Rain Coin

כמה שווה Rain Coin (RAINCOIN) היום?
החי RAINCOINהמחיר ב USD הוא 4.479 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RAINCOIN ל USD?
המחיר הנוכחי של RAINCOIN ל USD הוא $ 4.479. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Rain Coin?
שווי השוק של RAINCOIN הוא $ 4.48M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RAINCOIN?
ההיצע במחזור של RAINCOIN הוא 1.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RAINCOIN?
‏‏RAINCOIN השיג מחיר שיא (ATH) של 18.028660604972888 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RAINCOIN?
RAINCOIN ‏‏רשם מחירATL של 0.000114358726534958 USD.
מהו נפח המסחר של RAINCOIN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RAINCOIN הוא $ 99.63K USD.
האם RAINCOIN יעלה השנה?
RAINCOIN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RAINCOIN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:07:50 (UTC+8)

Rain Coin (RAINCOIN) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

RAINCOIN-ל-USD מחשבון

סְכוּם

RAINCOIN
RAINCOIN
USD
USD

1 RAINCOIN = 4.479 USD

מסחרRAINCOIN

USDTRAINCOIN
$4.48
$4.48$4.48
+2.28%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד