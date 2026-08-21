Squid (QUID) ניתוח טכני היום דף Squid הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של QUID מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Squid למטה. הירשם

Squid (QUID) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.06735 -- -11.15% +124.50% +124.50%

Squid אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Squid במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנייה חזקה מכור 3 נייטרלי 9 קנה 14 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 1 נייטרלי 2 קנה 11 אינדיקטורים טכניים : נייטרלי מכור 2 נייטרלי 7 קנה 3 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.0683 0.0683 R2 0.0683 0.0682 R1 0.0682 0.0682 PP 0.0682 0.0682 S1 0.0681 0.0681 S2 0.0681 0.0681 S3 0.068 0.0681

Squid אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה 0.00M $0.03 M $0.04 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.00M קניות פעילות ל-3 ימים $0.01 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.01 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.00M קניות פעילות ל-7 ימים $0.01 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.01 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Squid זרימת הון זרימת נטו פנימה QUIDUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.01 M 0.07 2026-08-20 $0.00 M 0.07 2026-08-19 $0.00 M 0.07 2026-08-18 $0.00 M 0.06 2026-08-17 -$0.02 M 0.07 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

סחור ב Squid (QUID) בשווקים של MEXC חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Squid מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות. זוגות מחיר שינוי 24 שעות נפח 24 שעות / USDC QUID $0.0675 $0.0675 $0.0675 -2.00% 786.37K (USDT) סַחַר / USDT QUID $0.06735 $0.06735 $0.06735 -2.03% 1.13M (USDT) סַחַר