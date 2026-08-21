קנה קריפטושווקיםספוטחוזים עתידייםETHלהרוויחמרכז אירועיםמרכז תגמולים
עוד
$1,000,000 TradFi Gala
הירשם
האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Squid, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Squid, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

עוד על QUID

QUID מידע על מחיר

מה זה QUID

QUID מסמך לבן

QUID אתר רשמי

QUID טוקניומיקה

QUID תחזית מחיר

QUID היסטוריה

QUID מדריך קנייה

QUIDממיר מטבעות לפיאט

QUID ספוט

QUID חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Squid (QUID) ניתוח טכני היום

Squid (QUID) ניתוח טכני היום

דף Squid הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של QUID מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Squid למטה.

Squid (QUID) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.06735---11.15%+124.50%+124.50%
למידע נוסף על Squid מחיר

Squid אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Squid במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנייה חזקה
מכור 3
נייטרלי 9
קנה 14
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 1נייטרלי 2קנה 11
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 2נייטרלי 7קנה 3
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.0683
0.0683
R2
0.0683
0.0682
R1
0.0682
0.0682
PP
0.0682
0.0682
S1
0.0681
0.0681
S2
0.0681
0.0681
S3
0.068
0.0681

Squid אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
0.00M
$0.03 M
$0.04 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.01 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.01 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.01 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.01 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Squid זרימת הון

זרימת נטו פנימהQUIDUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.01 M0.07
2026-08-20$0.00 M0.07
2026-08-19$0.00 M0.07
2026-08-18$0.00 M0.06
2026-08-17-$0.02 M0.07

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Squid

סחור ב Squid (QUID) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Squid מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDCQUID
$0.0675
$0.0675$0.0675
-2.00%
786.37K (USDT)
/USDTQUID
$0.06735
$0.06735$0.06735
-2.03%
1.13M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

QUID-ל-USD מחשבון

סְכוּם

QUID
QUID
USD
USD

1 QUID = 0.06734 USD

ניתוח טכני נוסף של קריפטו

מצאו עוד ניתוחי מחירים של מטבעות קריפטו פופולריים.