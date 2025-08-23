QBOT AI TRADING (QBOT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0000000000000025. במהלך 24 השעות האחרונות, QBOT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0000000000000023 לבין שיא של $ 0.000000000000015, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. QBOTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, QBOT השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -51.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-99.91% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
QBOT AI TRADING (QBOT) מידע שוק
--
----
$ 520.47K
$ 520.47K$ 520.47K
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
--
----
--
----
BSC
שווי השוק הנוכחי של QBOT AI TRADING הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 520.47K. ההיצע במחזור של QBOT הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.
QBOT AI TRADING (QBOT) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של QBOT AI TRADINGהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0000000000000027
-51.92%
30 ימים
$ -0.0000046999999975
-100.00%
60 ימים
$ -0.0550999999999975
-100.00%
90 ימים
$ -0.0999999999999975
-100.00%
QBOT AI TRADING שינוי מחיר היום
היום,QBOT רשם שינוי של $ -0.0000000000000027 (-51.92%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
QBOT AI TRADING שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0000046999999975 (-100.00%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
QBOT AI TRADING שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,QBOT ראה שינוי של $ -0.0550999999999975 (-100.00%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
QBOT AI TRADING שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0999999999999975 (-100.00%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של QBOT AI TRADING (QBOT)?
QBOT is a revolutionary AI-driven cryptocurrency trading platform that automates the trading process with intelligent algorithms designed to maximize profitability while minimizing risk. By using cutting-edge artificial intelligence, blockchain technology, and an incentivized tokenomics model, QBOT aims to empower traders of all skill levels to optimize their trading strategies and gain an edge in the rapidly evolving crypto market.
QBOT AI TRADING זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול QBOT AI TRADINGההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקQBOT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים QBOT AI TRADINGאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךQBOT AI TRADING לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
QBOT AI TRADINGתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה QBOT AI TRADING (QBOT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות QBOT AI TRADING (QBOT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור QBOT AI TRADING.
הבנת הטוקנומיקה של QBOT AI TRADING (QBOT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על QBOT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות QBOT AI TRADING (QBOT)
מחפש איך לקנותQBOT AI TRADING? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש QBOT AI TRADINGב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.