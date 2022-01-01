Pixer Eternity (PXT) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Pixer Eternity (PXT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Pixer Eternity (PXT) מידע Pixer Eternity is a global sports community for everyone, with NFT as a community equity. Pixer Sports is a multi-functional platform built by Pixer Eternity for all users, including Sport-to-Earn, NFT, Game-Fi, Gamble, DeFi, Market. אתר רשמי: https://pixer.club/ מסמך לבן: https://pixer-eternity.gitbook.io/pixer-eternity/ סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0xeb79c85c6d633ae81c97be71e1691ee7dc6e132d קנה PXTעכשיו!

Pixer Eternity (PXT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Pixer Eternity (PXT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 3.90M $ 3.90M $ 3.90M ההיצע הכולל: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B אספקה במחזור: $ 3.12B $ 3.12B $ 3.12B FDV (שווי מדולל מלא): $ 12.48M $ 12.48M $ 12.48M שיא כל הזמנים: $ 1.4058 $ 1.4058 $ 1.4058 שפל כל הזמנים: $ 0.001100784672810677 $ 0.001100784672810677 $ 0.001100784672810677 מחיר נוכחי: $ 0.001248 $ 0.001248 $ 0.001248 למידע נוסף על Pixer Eternity (PXT) מחיר

Pixer Eternity (PXT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Pixer Eternity (PXT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של PXT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות PXTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את PXTטוקניומיקה, חקרו אתPXTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות PXT מעוניין להוסיף את Pixer Eternity (PXT) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת PXT, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות PXT ב-MEXC עכשיו!

Pixer Eternity (PXT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של PXTעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה PXT עכשיו את היסטוריית המחירים!

PXT חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן PXT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו PXT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה PXTעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

