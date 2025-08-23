עוד על PXT

Pixer Eternity סֵמֶל

Pixer Eternity מְחִיר(PXT)

1 PXT ל USDמחיר חי:

$0.001337
$0.001337$0.001337
+0.22%1D
USD
Pixer Eternity (PXT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:07:07 (UTC+8)

Pixer Eternity (PXT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0011
$ 0.0011$ 0.0011
24 שעות נמוך
$ 0.00137
$ 0.00137$ 0.00137
גבוה 24 שעות

$ 0.0011
$ 0.0011$ 0.0011

$ 0.00137
$ 0.00137$ 0.00137

$ 3.454607885639246
$ 3.454607885639246$ 3.454607885639246

$ 0.001100784672810677
$ 0.001100784672810677$ 0.001100784672810677

-0.08%

+0.22%

-17.78%

-17.78%

Pixer Eternity (PXT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.001337. במהלך 24 השעות האחרונות, PXT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0011 לבין שיא של $ 0.00137, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PXTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.454607885639246, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.001100784672810677.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PXT השתנה ב -0.08% במהלך השעה האחרונה, +0.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.78% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pixer Eternity (PXT) מידע שוק

No.1435

$ 4.18M
$ 4.18M$ 4.18M

$ 152.04K
$ 152.04K$ 152.04K

$ 13.37M
$ 13.37M$ 13.37M

3.12B
3.12B 3.12B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

31.23%

BSC

שווי השוק הנוכחי של Pixer Eternity הוא $ 4.18M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 152.04K. ההיצע במחזור של PXT הוא 3.12B, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.37M.

Pixer Eternity (PXT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Pixer Eternityהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00000293+0.22%
30 ימים$ -0.000923-40.85%
60 ימים$ -0.001583-54.22%
90 ימים$ -0.004733-77.98%
Pixer Eternity שינוי מחיר היום

היום,PXT רשם שינוי של $ +0.00000293 (+0.22%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Pixer Eternity שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000923 (-40.85%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Pixer Eternity שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,PXT ראה שינוי של $ -0.001583 (-54.22%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Pixer Eternity שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.004733 (-77.98%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Pixer Eternity (PXT)?

בדוק את Pixer Eternity עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהPixer Eternity (PXT)

Pixer Eternity is a global sports community for everyone, with NFT as a community equity. Pixer Sports is a multi-functional platform built by Pixer Eternity for all users, including Sport-to-Earn, NFT, Game-Fi, Gamble, DeFi, Market.

Pixer Eternity זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Pixer Eternityההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקPXT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Pixer Eternityאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךPixer Eternity לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Pixer Eternityתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Pixer Eternity (PXT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Pixer Eternity (PXT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Pixer Eternity.

בדוק את Pixer Eternity תחזית המחיר עכשיו‏!

Pixer Eternity (PXT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Pixer Eternity (PXT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PXT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Pixer Eternity (PXT)

מחפש איך לקנותPixer Eternity? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Pixer Eternityב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

PXT למטבעות מקומיים

1 Pixer Eternity(PXT) ל VND
35.183155
1 Pixer Eternity(PXT) ל AUD
A$0.00204561
1 Pixer Eternity(PXT) ל GBP
0.00098938
1 Pixer Eternity(PXT) ל EUR
0.00113645
1 Pixer Eternity(PXT) ל USD
$0.001337
1 Pixer Eternity(PXT) ל MYR
RM0.0056154
1 Pixer Eternity(PXT) ל TRY
0.05480363
1 Pixer Eternity(PXT) ל JPY
¥0.196539
1 Pixer Eternity(PXT) ל ARS
ARS$1.79462836
1 Pixer Eternity(PXT) ל RUB
0.10788253
1 Pixer Eternity(PXT) ל INR
0.11702761
1 Pixer Eternity(PXT) ל IDR
Rp21.56451311
1 Pixer Eternity(PXT) ל KRW
1.85693256
1 Pixer Eternity(PXT) ל PHP
0.07572768
1 Pixer Eternity(PXT) ל EGP
￡E.0.06487124
1 Pixer Eternity(PXT) ל BRL
R$0.0072198
1 Pixer Eternity(PXT) ל CAD
C$0.00184506
1 Pixer Eternity(PXT) ל BDT
0.16265942
1 Pixer Eternity(PXT) ל NGN
2.04433985
1 Pixer Eternity(PXT) ל COP
$5.36947222
1 Pixer Eternity(PXT) ל ZAR
R.0.02349109
1 Pixer Eternity(PXT) ל UAH
0.05541865
1 Pixer Eternity(PXT) ל VES
Bs0.18718
1 Pixer Eternity(PXT) ל CLP
$1.28352
1 Pixer Eternity(PXT) ל PKR
Rs0.37906624
1 Pixer Eternity(PXT) ל KZT
0.71534848
1 Pixer Eternity(PXT) ל THB
฿0.04335891
1 Pixer Eternity(PXT) ל TWD
NT$0.04071165
1 Pixer Eternity(PXT) ל AED
د.إ0.00490679
1 Pixer Eternity(PXT) ל CHF
Fr0.0010696
1 Pixer Eternity(PXT) ל HKD
HK$0.01044197
1 Pixer Eternity(PXT) ל AMD
֏0.51185708
1 Pixer Eternity(PXT) ל MAD
.د.م0.012033
1 Pixer Eternity(PXT) ל MXN
$0.02482809
1 Pixer Eternity(PXT) ל SAR
ريال0.00501375
1 Pixer Eternity(PXT) ל PLN
0.00486668
1 Pixer Eternity(PXT) ל RON
лв0.00577584
1 Pixer Eternity(PXT) ל SEK
kr0.01274161
1 Pixer Eternity(PXT) ל BGN
лв0.00223279
1 Pixer Eternity(PXT) ל HUF
Ft0.45428586
1 Pixer Eternity(PXT) ל CZK
0.02806363
1 Pixer Eternity(PXT) ל KWD
د.ك0.000407785
1 Pixer Eternity(PXT) ל ILS
0.00449232
1 Pixer Eternity(PXT) ל AOA
Kz1.21876909
1 Pixer Eternity(PXT) ל BHD
.د.ب0.000504049
1 Pixer Eternity(PXT) ל BMD
$0.001337
1 Pixer Eternity(PXT) ל DKK
kr0.00853006
1 Pixer Eternity(PXT) ל HNL
L0.03500266
1 Pixer Eternity(PXT) ל MUR
0.06102068
1 Pixer Eternity(PXT) ל NAD
$0.02343761
1 Pixer Eternity(PXT) ל NOK
kr0.01347696
1 Pixer Eternity(PXT) ל NZD
$0.0022729
1 Pixer Eternity(PXT) ל PAB
B/.0.001337
1 Pixer Eternity(PXT) ל PGK
K0.00564214
1 Pixer Eternity(PXT) ל QAR
ر.ق0.00485331
1 Pixer Eternity(PXT) ל RSD
дин.0.1339674

Pixer Eternity מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Pixer Eternity, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרPixer Eternity הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Pixer Eternity

כמה שווה Pixer Eternity (PXT) היום?
החי PXTהמחיר ב USD הוא 0.001337 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PXT ל USD?
המחיר הנוכחי של PXT ל USD הוא $ 0.001337. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Pixer Eternity?
שווי השוק של PXT הוא $ 4.18M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PXT?
ההיצע במחזור של PXT הוא 3.12B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PXT?
‏‏PXT השיג מחיר שיא (ATH) של 3.454607885639246 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PXT?
PXT ‏‏רשם מחירATL של 0.001100784672810677 USD.
מהו נפח המסחר של PXT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PXT הוא $ 152.04K USD.
האם PXT יעלה השנה?
PXT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PXT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:07:07 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

PXT-ל-USD מחשבון

סְכוּם

PXT
PXT
USD
USD

1 PXT = 0.001337 USD

מסחרPXT

USDTPXT
$0.001337
$0.001337$0.001337
+0.22%

