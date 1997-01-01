Quanta Services (PWRON) ניתוח טכני היום דף Quanta Services הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של PWRON מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Quanta Services למטה. הירשם

Quanta Services (PWRON) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים -- -- -- -- --

Quanta Services זרימת הון זרימת נטו פנימה PWRONUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.