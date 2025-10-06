ExchangeDEX+
מחיר I love puppies בזמן אמת היום הוא 0.0000000000000679 USD.PUPPIES1 שווי השוק הוא 0 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר PUPPIES1 ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד!

I love puppies סֵמֶל

I love puppies מְחִיר(PUPPIES1)

1 PUPPIES1 ל USDמחיר חי:

$0.0000000000000679
-4.76%1D
USD
I love puppies (PUPPIES1) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-18 13:57:57 (UTC+8)

I love puppies מחיר היום

מחיר I love puppies (PUPPIES1) בזמן אמת היום הוא $ 0.0000000000000679, עם שינוי של 4.76% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PUPPIES1 ל USD הוא $ 0.0000000000000679 לכל PUPPIES1.

I love puppies כרגע מדורג במקום #4013 לפי שווי שוק של $ 0.00, עם היצע במחזור של 0.00 PUPPIES1. ב‑24 השעות האחרונות, PUPPIES1 סחר בין $ 0.0000000000000634 (נמוך) ל $ 0.0000000000000735 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.000000000339902443, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.000000000000316317.

ביצועים לטווח קצר, PUPPIES1 נע ב -0.15% בשעה האחרונה ו +17.88% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 343.74.

I love puppies (PUPPIES1) מידע שוק

No.4013

$ 0.00
$ 343.74
$ 28.56K
0.00
420,690,000,000,000,000
420,690,000,000,000,000
0.00%

ETH

שווי השוק הנוכחי של I love puppies הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 343.74. ההיצע במחזור של PUPPIES1 הוא 0.00, עם היצע כולל של 420690000000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 28.56K.

I love puppies היסטוריית המחירים USD

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0000000000000634
24 שעות נמוך
$ 0.0000000000000735
גבוה 24 שעות

$ 0.0000000000000634
$ 0.0000000000000735
$ 0.000000000339902443
$ 0.000000000000316317
-0.15%

-4.76%

+17.88%

+17.88%

I love puppies (PUPPIES1) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של I love puppiesהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000000000000003394-4.76%
30 ימים$ -0.0000000000001535-69.34%
60 ימים$ -0.0000000000004321-86.42%
90 ימים$ -0.0000000000004321-86.42%
I love puppies שינוי מחיר היום

היום,PUPPIES1 רשם שינוי של $ -0.000000000000003394 (-4.76%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

I love puppies שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0000000000001535 (-69.34%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

I love puppies שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,PUPPIES1 ראה שינוי של $ -0.0000000000004321 (-86.42%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

I love puppies שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0000000000004321 (-86.42%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של I love puppies (PUPPIES1)?

בדוק את I love puppies עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

תחזית מחיר עבור I love puppies

I love puppies (PUPPIES1) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של PUPPIES1 הוא $ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
I love puppies (PUPPIES1) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)

בשנת 2040, המחיר של I love puppies עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --.

כלי MEXC
לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
רוצה לדעת לאיזה מחיר I love puppies יגיע ב‑2025–2026? בקר בדף תחזית המחיר שלנו עבור PUPPIES1 תחזיות מחירי לשנים 2025–2026 על ידי לחיצה על I love puppies תחזית מחיר.

כיצד לקנות & להשקיע ב I love puppies

מוכן להתחיל עם I love puppies? קניית PUPPIES1 מהירה וידידותית למתחילים ב‑MEXC. תוכל להתחיל לסחור מיד לאחר הרכישה הראשונה שלך. למידע נוסף, עיין במדריך המלא שלנו על כיצד לקנות I love puppies. להלן סקירה מהירה בחמישה שלבים שתעזור לך להתחיל את I love puppies (PUPPIES1) מסע הקנייה שלך.

שלב 1

הירשם לחשבון והשלם את KYC

ראשית, הירשם לחשבון והשלם את KYC ב-MEXC. אתה יכול לעשות זאת באתר הרשמי של MEXC או באפליקציית MEXC באמצעות מספר הטלפון או כתובת הדוא"ל שלך.
שלב 2

הוסף USDT, USDC או USDE לארנק שלך

USDT, USDC ו-USDE מקלים על המסחר ב-MEXC. אתה יכול לקנות USDT, USDC ו-USDE באמצעות העברה בנקאית, OTC או מסחר P2P.
שלב 3

עבור לדף מסחר ספוט

באתר של MEXC, לחץ על ספוט בסרגל העליון וחפש את האסימונים המועדפים עליך.
שלב 4

בחר את האסימונים שלך

עם יותר מ-0.00 אסימונים זמינים, אתה יכול בקלות לקנות ביטקוין, אתריום ואסימונים פופולריים.
שלב 5

השלם את הרכישה שלך

הזן את כמות האסימונים או את השווי במטבע המקומי שלך. לחץ על קנה, וI love puppiesיזוכה מיידית בארנק שלך.
איך לקנות I love puppies (PUPPIES1) מדריך

מה אפשר לעשות עם I love puppies

החזקת I love puppies מאפשרת לך לפתוח יותר אפשרויות מעבר לרכישה והחזקה בלבד. אתה יכול לסחור ב-BTC במאות שווקים, להרוויח פרסים פסיביים דרך מוצרי חיסכון והימור גמישים, או להשתמש בכלי מסחר מקצועיים כדי להגדיל את הנכסים שלך. בין אם אתה מתחיל, מקצועי או משקיע מנוסה, MEXC מקלה עליך למקסם את הפוטנציאל הקריפטו שלך. להלן ארבע הדרכים הטובות ביותר למצות את הפוטנציאל של טוקני הביטקוין שלך

מסחר עם עמלות נמוכות במיוחד ב‑MEXC

קנייה של I love puppies (PUPPIES1) ב MEXC פירושה יותר ערך לכספך. כאחת מפלטפורמות הקריפטו עם העמלות הנמוכות ביותר בשוק, MEXC עוזרת לך להפחית עלויות מהעסקה הראשונה שלך.

עמלות מסחר ספוט:
--
יוצר
--
לוקח
עמלות מסחר בחוזים עתידיים:
--
יוצר
--
לוקח

בדוק את התחרותיות ב MEXC עמלות המסחר

בנוסף, ניתן לסחור בטוקנים ספוט נבחרים ללא כל עמלות באמצעות פסטיבל ללא עמלות של MEXC.

מה זהI love puppies (PUPPIES1)

In a world where dogs once ruled,a new era dawns—the Age of Puppies. Endorsed by Elon,Let the dogs rest. The $Puppies are taking over.

I love puppies מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של I love puppies, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרI love puppies הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על I love puppies

כמה שווה 1 I love puppies ב-2030?
אם I love puppies תצמח בקצב שנתי של 5%, הערך המוערך שלה יכול להגיע לכ $-- עד 2026, $-- עד 2030, $-- עד 2035, ו $-- עד 2040. נתונים אלו ממחישים תרחיש של צמיחה מצטברת יציבה, אם כי המחיר בפועל בעתיד יהיה תלוי באימוץ השוק, בהתפתחויות רגולטוריות ובתנאים מקרו-כלכליים. אתה יכול לצפות בטבלת התחזית המלאה למטה לקבלת פירוט שנתי של I love puppies מחירי הפוטנציאליים ותשואת ה-ROI הצפויה.
I love puppies (PUPPIES1) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
11-17 11:15:44עדכוני תעשייה
שוק הדובים של המטבעות הקריפטוגרפיים מתעצם, ביטקוין מוחק את הרווחים מתחילת השנה, אתריום בקושי מחזיק ב-3,000$
11-17 03:26:00עדכוני תעשייה
קרנות הסל הנסחרות בבורסה (ETFs) של אתריום בארה"ב רושמות תזרים יוצא נטו של 728.3 מיליון דולר השבוע
11-16 23:43:30עדכוני תעשייה
התשואה של ביטקוין בנובמבר השנה מדווחת באופן זמני כ-12.39%-, בהשוואה לתשואה הממוצעת ההיסטורית של 42.49%
11-16 18:32:59עדכוני תעשייה
ETF ספוט של SOL רושם כניסות נטו במשך 14 ימי מסחר רצופים, עם סך כניסות המגיע ל-382 מיליון דולר
11-16 05:28:58עדכוני תעשייה
סך שווי השוק של סטייבלקוינס ירד ב-0.41% במהלך 7 הימים האחרונים, וצנח ל-304.2 מיליארד דולר
11-15 14:42:25עדכוני תעשייה
אסימוני מגזר הפרטיות מציגים עליות נרחבות, DASH עלה ב-41.6%, ZEC מתאושש ל-743$

גלה עוד על I love puppies

PUPPIES1 USDT (מסחר בחוזים עתידיים)

פתח פוזיציה לונג או שורט ב PUPPIES1 עם מינוף. חקור מסחר בחוזים עתידיים של PUPPIES1 USDT ב-MEXC ונצל את תנודות השוק.

סחור ב I love puppies (PUPPIES1) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב I love puppies מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTPUPPIES1
$0.0000000000000679
$0.0000000000000679$0.0000000000000679
-4.76%
0.00% (USDT)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

