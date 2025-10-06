I love puppies מחיר היום

מחיר I love puppies (PUPPIES1) בזמן אמת היום הוא $ 0.0000000000000679, עם שינוי של 4.76% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PUPPIES1 ל USD הוא $ 0.0000000000000679 לכל PUPPIES1.

I love puppies כרגע מדורג במקום #4013 לפי שווי שוק של $ 0.00, עם היצע במחזור של 0.00 PUPPIES1. ב‑24 השעות האחרונות, PUPPIES1 סחר בין $ 0.0000000000000634 (נמוך) ל $ 0.0000000000000735 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.000000000339902443, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.000000000000316317.

ביצועים לטווח קצר, PUPPIES1 נע ב -0.15% בשעה האחרונה ו +17.88% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 343.74.

I love puppies (PUPPIES1) מידע שוק

דירוג No.4013 שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 343.74$ 343.74 $ 343.74 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 28.56K$ 28.56K $ 28.56K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 מקסימום היצע 420,690,000,000,000,000 420,690,000,000,000,000 420,690,000,000,000,000 אספקה כוללת 420,690,000,000,000,000 420,690,000,000,000,000 420,690,000,000,000,000 שיעור מחזור 0.00% בלוקצ'יין ציבורי ETH

