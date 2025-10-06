I love puppies מחיר היום

מחיר I love puppies (PUPPIES) בזמן אמת היום הוא $ 0.0000002431, עם שינוי של 6.85% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PUPPIES ל USD הוא $ 0.0000002431 לכל PUPPIES.

I love puppies כרגע מדורג במקום #3683 לפי שווי שוק של $ 0.00, עם היצע במחזור של 0.00 PUPPIES. ב‑24 השעות האחרונות, PUPPIES סחר בין $ 0.0000002418 (נמוך) ל $ 0.0000002907 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.000001189097557191, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.000000001766024703.

ביצועים לטווח קצר, PUPPIES נע ב -0.09% בשעה האחרונה ו -36.86% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 56.81K.

I love puppies (PUPPIES) מידע שוק

דירוג No.3683 שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 56.81K$ 56.81K $ 56.81K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.23M$ 10.23M $ 10.23M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 מקסימום היצע 42,069,000,000,000 42,069,000,000,000 42,069,000,000,000 אספקה כוללת 42,069,000,000,000 42,069,000,000,000 42,069,000,000,000 שיעור מחזור 0.00% בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של I love puppies הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 56.81K. ההיצע במחזור של PUPPIES הוא 0.00, עם היצע כולל של 42069000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.23M.