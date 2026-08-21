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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Pundi X, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Pundi X, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Pundi X (PUNDIX) ניתוח טכני היום

Pundi X (PUNDIX) ניתוח טכני היום

דף Pundi X הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של PUNDIX מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Pundi X למטה.

Pundi X (PUNDIX) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.08223--+10.50%-1.36%-41.48%
למידע נוסף על Pundi X מחיר

Pundi X אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Pundi X במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 15
נייטרלי 2
קנה 9
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 12נייטרלי 0קנה 2
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 3נייטרלי 2קנה 7
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.08182
0.08181
R2
0.08181
0.08179
R1
0.08179
0.08179
PP
0.08178
0.08178
S1
0.08176
0.08176
S2
0.08175
0.08176
S3
0.08173
0.08175

Pundi X אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
0.02M
$1.67 M
$1.64 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.01M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.02 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.03 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.01M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.06 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.07 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Pundi X זרימת הון

זרימת נטו פנימהPUNDIXUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.01 M0.08
2026-08-20$0.01 M0.08
2026-08-19$0.02 M0.08
2026-08-18-$0.02 M0.07
2026-08-17$0.02 M0.07

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Pundi X

סחור ב Pundi X (PUNDIX) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Pundi X מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTPUNDIX
$0.0822
$0.0822$0.0822
+1.40%
685.14K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

PUNDIX-ל-USD מחשבון

סְכוּם

PUNDIX
PUNDIX
USD
USD

1 PUNDIX = 0.08223 USD

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