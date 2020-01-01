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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על PumpBTC, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על PumpBTC, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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pumpBTC (PUMPBTC) ניתוח טכני היום

pumpBTC (PUMPBTC) ניתוח טכני היום

דף pumpBTC הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של PUMPBTC מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של pumpBTC למטה.

pumpBTC (PUMPBTC) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.010854--+6.42%+13.51%-21.92%
למידע נוסף על pumpBTC מחיר

PumpBTC אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של PumpBTC במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 14
נייטרלי 5
קנה 7
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 12נייטרלי 2קנה 0
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 2נייטרלי 3קנה 7
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.01089
0.01088
R2
0.01088
0.01087
R1
0.01087
0.01087
PP
0.01086
0.01086
S1
0.01085
0.01085
S2
0.01084
0.01085
S3
0.01083
0.01084

PumpBTC אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.26M
$3.22 M
$3.48 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.01 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.01 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.04 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.04 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

PumpBTC זרימת הון

זרימת נטו פנימהPUMPBTCUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על pumpBTC

סחור ב pumpBTC (PUMPBTC) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב pumpBTC מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTPUMPBTC
$0.010854
$0.010854$0.010854
+0.79%
5.04M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

PUMPBTC-ל-USD מחשבון

סְכוּם

PUMPBTC
PUMPBTC
USD
USD

1 PUMPBTC = 0.010854 USD

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