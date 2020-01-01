ProShares Short QQQ (PSQON) ניתוח טכני היום דף ProShares Short QQQ הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של PSQON מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של ProShares Short QQQ למטה. הירשם

ProShares Short QQQ (PSQON) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים -- -- -- -- --

ProShares Short QQQ זרימת הון זרימת נטו פנימה PSQONUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.