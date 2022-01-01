ParaSwap (PSP) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי ParaSwap (PSP), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

ParaSwap (PSP) מידע ParaSwap's goal is to deliver the best market prices by aggregating over multiple decentralized exchanges, market makers, and lending protocols. ParaSwap API allows users to fetch optimal prices to swap from one token to another and then build transaction data that can be used to execute transactions on-chain. אתר רשמי: https://paraswap.xyz/ מסמך לבן: https://developers.paraswap.network/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xcafe001067cdef266afb7eb5a286dcfd277f3de5

ParaSwap (PSP) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור ParaSwap (PSP), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 17.85M $ 17.85M $ 17.85M ההיצע הכולל: $ 1.80B $ 1.80B $ 1.80B אספקה במחזור: $ 744.98M $ 744.98M $ 744.98M FDV (שווי מדולל מלא): $ 47.92M $ 47.92M $ 47.92M שיא כל הזמנים: $ 1.8 $ 1.8 $ 1.8 שפל כל הזמנים: $ 0.0126518647049269 $ 0.0126518647049269 $ 0.0126518647049269 מחיר נוכחי: $ 0.02396 $ 0.02396 $ 0.02396 למידע נוסף על ParaSwap (PSP) מחיר

ParaSwap (PSP) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של ParaSwap (PSP) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של PSP אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות PSPהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את PSPטוקניומיקה, חקרו אתPSPהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

ParaSwap (PSP) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של PSPעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה PSP עכשיו את היסטוריית המחירים!

