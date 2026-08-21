Prompt (PROMPT) ניתוח טכני היום דף Prompt הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של PROMPT מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Prompt למטה. הירשם

Prompt (PROMPT) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.02282 -- +6.09% +12.63% -36.81%

Prompt אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Prompt במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכור מכור 15 נייטרלי 3 קנה 8 ממוצעים נעים : מכירה חזקה מכור 13 נייטרלי 0 קנה 1 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 2 נייטרלי 3 קנה 7 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.02286 0.02286 R2 0.02286 0.02284 R1 0.02284 0.02284 PP 0.02283 0.02283 S1 0.02281 0.02281 S2 0.0228 0.02281 S3 0.02278 0.0228

Prompt אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.41M $6.70 M $7.11 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.00M קניות פעילות ל-3 ימים $0.04 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.04 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.00M קניות פעילות ל-7 ימים $0.08 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.08 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Prompt זרימת הון זרימת נטו פנימה PROMPTUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.02 M 0.02 2026-08-20 $0.00 M 0.02 2026-08-19 -$0.01 M 0.02 2026-08-18 -$0.01 M 0.02 2026-08-17 -$0.02 M 0.02 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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