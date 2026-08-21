Perle (PRL) ניתוח טכני היום דף Perle הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של PRL מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Perle למטה. הירשם

Perle (PRL) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.246 -- -18.11% +41.05% +28.99%

Perle אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Perle במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה נייטרלי מכור 11 נייטרלי 6 קנה 9 ממוצעים נעים : מכור מכור 9 נייטרלי 1 קנה 4 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 2 נייטרלי 5 קנה 5 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.2466 0.2462 R2 0.2462 0.2459 R1 0.246 0.2458 PP 0.2456 0.2456 S1 0.2454 0.2453 S2 0.245 0.2452 S3 0.2448 0.245

Perle אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.82M $6.52 M $7.34 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.22M קניות פעילות ל-3 ימים $2.79 M מכירות פעילות ל-3 ימים $2.57 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.06M קניות פעילות ל-7 ימים $7.08 M מכירות פעילות ל-7 ימים $7.14 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Perle זרימת הון זרימת נטו פנימה PRLUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.01 M 0.24 2026-08-20 -$0.15 M 0.28 2026-08-19 -$0.01 M 0.34 2026-08-18 -$0.05 M 0.44 2026-08-17 -$0.02 M 0.37 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

סחור ב Perle (PRL) בשווקים של MEXC חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Perle מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות. זוגות מחיר שינוי 24 שעות נפח 24 שעות / USDC PRL $0.2466 $0.2466 $0.2466 -11.32% 211.47K (USDT) סַחַר / USDT PRL $0.2458 $0.2458 $0.2458 -11.74% 981.69K (USDT) סַחַר