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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Perle, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Perle, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Perle (PRL) ניתוח טכני היום

Perle (PRL) ניתוח טכני היום

דף Perle הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של PRL מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Perle למטה.

Perle (PRL) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.246---18.11%+41.05%+28.99%
למידע נוסף על Perle מחיר

Perle אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Perle במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 11
נייטרלי 6
קנה 9
ממוצעים נעים:מכורמכור 9נייטרלי 1קנה 4
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 2נייטרלי 5קנה 5
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.2466
0.2462
R2
0.2462
0.2459
R1
0.246
0.2458
PP
0.2456
0.2456
S1
0.2454
0.2453
S2
0.245
0.2452
S3
0.2448
0.245

Perle אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.82M
$6.52 M
$7.34 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.22M
קניות פעילות ל-3 ימים
$2.79 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$2.57 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.06M
קניות פעילות ל-7 ימים
$7.08 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$7.14 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Perle זרימת הון

זרימת נטו פנימהPRLUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.01 M0.24
2026-08-20-$0.15 M0.28
2026-08-19-$0.01 M0.34
2026-08-18-$0.05 M0.44
2026-08-17-$0.02 M0.37

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Perle

סחור ב Perle (PRL) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Perle מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDCPRL
$0.2466
$0.2466$0.2466
-11.32%
211.47K (USDT)
/USDTPRL
$0.2458
$0.2458$0.2458
-11.74%
981.69K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

PRL-ל-USD מחשבון

סְכוּם

PRL
PRL
USD
USD

1 PRL = 0.246 USD

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