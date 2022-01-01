Prisma Finance (PRISMA) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Prisma Finance (PRISMA), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Prisma Finance (PRISMA) מידע Prisma is a new DeFi primitive focused on realizing the full potential of Ethereum liquid staking tokens (LSTs). The protocol provides a CDP backed stablecoin called mkUSD, for which LSTs serve as collateral. אתר רשמי: https://prismafinance.com/ מסמך לבן: https://docs.prismafinance.com/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xdA47862a83dac0c112BA89c6abC2159b95afd71C קנה PRISMAעכשיו!

Prisma Finance (PRISMA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Prisma Finance (PRISMA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 11.27M $ 11.27M $ 11.27M שיא כל הזמנים: $ 2.136 $ 2.136 $ 2.136 שפל כל הזמנים: $ 0.017539074103003743 $ 0.017539074103003743 $ 0.017539074103003743 מחיר נוכחי: $ 0.03758 $ 0.03758 $ 0.03758 למידע נוסף על Prisma Finance (PRISMA) מחיר

Prisma Finance (PRISMA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Prisma Finance (PRISMA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של PRISMA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות PRISMAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את PRISMAטוקניומיקה, חקרו אתPRISMAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות PRISMA מעוניין להוסיף את Prisma Finance (PRISMA) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת PRISMA, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות PRISMA ב-MEXC עכשיו!

Prisma Finance (PRISMA) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של PRISMAעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה PRISMA עכשיו את היסטוריית המחירים!

PRISMA חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן PRISMA עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו PRISMA משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה PRISMAעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

