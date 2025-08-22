עוד על PRISMA

Prisma Finance סֵמֶל

Prisma Finance מְחִיר(PRISMA)

Prisma Finance (PRISMA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:20:33 (UTC+8)

Prisma Finance (PRISMA) מידע על מחיר (USD)

Prisma Finance (PRISMA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.038. במהלך 24 השעות האחרונות, PRISMA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.038 לבין שיא של $ 0.04061, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PRISMAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.656413048087342, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.017539074103003743.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PRISMA השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -6.41% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Prisma Finance (PRISMA) מידע שוק

ETH

שווי השוק הנוכחי של Prisma Finance הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 260.77. ההיצע במחזור של PRISMA הוא 0.00, עם היצע כולל של 300000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.40M.

Prisma Finance (PRISMA) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Prisma Financeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.002607-6.41%
30 ימים$ -0.0064-14.42%
60 ימים$ -0.00426-10.09%
90 ימים$ -0.00984-20.57%
Prisma Finance שינוי מחיר היום

היום,PRISMA רשם שינוי של $ -0.002607 (-6.41%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Prisma Finance שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0064 (-14.42%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Prisma Finance שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,PRISMA ראה שינוי של $ -0.00426 (-10.09%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Prisma Finance שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00984 (-20.57%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Prisma Finance (PRISMA)?

בדוק את Prisma Finance עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהPrisma Finance (PRISMA)

Prisma is a new DeFi primitive focused on realizing the full potential of Ethereum liquid staking tokens (LSTs). The protocol provides a CDP backed stablecoin called mkUSD, for which LSTs serve as collateral.

Prisma Finance זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Prisma Financeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקPRISMA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Prisma Financeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךPrisma Finance לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Prisma Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Prisma Finance (PRISMA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Prisma Finance (PRISMA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Prisma Finance.

בדוק את Prisma Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

Prisma Finance (PRISMA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Prisma Finance (PRISMA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PRISMA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Prisma Finance (PRISMA)

מחפש איך לקנותPrisma Finance? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Prisma Financeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Prisma Finance מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Prisma Finance, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרPrisma Finance הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Prisma Finance

כמה שווה Prisma Finance (PRISMA) היום?
החי PRISMAהמחיר ב USD הוא 0.038 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PRISMA ל USD?
המחיר הנוכחי של PRISMA ל USD הוא $ 0.038. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Prisma Finance?
שווי השוק של PRISMA הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PRISMA?
ההיצע במחזור של PRISMA הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PRISMA?
‏‏PRISMA השיג מחיר שיא (ATH) של 4.656413048087342 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PRISMA?
PRISMA ‏‏רשם מחירATL של 0.017539074103003743 USD.
מהו נפח המסחר של PRISMA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PRISMA הוא $ 260.77 USD.
האם PRISMA יעלה השנה?
PRISMA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PRISMA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:20:33 (UTC+8)

