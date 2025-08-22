Prisma Finance (PRISMA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.038. במהלך 24 השעות האחרונות, PRISMA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.038 לבין שיא של $ 0.04061, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PRISMAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.656413048087342, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.017539074103003743.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, PRISMA השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -6.41% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Prisma Finance (PRISMA) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Prisma Finance הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 260.77. ההיצע במחזור של PRISMA הוא 0.00, עם היצע כולל של 300000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.40M.
Prisma Finance (PRISMA) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Prisma Financeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.002607
-6.41%
30 ימים
$ -0.0064
-14.42%
60 ימים
$ -0.00426
-10.09%
90 ימים
$ -0.00984
-20.57%
Prisma Finance שינוי מחיר היום
היום,PRISMA רשם שינוי של $ -0.002607 (-6.41%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Prisma Finance שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0064 (-14.42%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Prisma Finance שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,PRISMA ראה שינוי של $ -0.00426 (-10.09%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Prisma Finance שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00984 (-20.57%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Prisma Finance (PRISMA)?
Prisma is a new DeFi primitive focused on realizing the full potential of Ethereum liquid staking tokens (LSTs). The protocol provides a CDP backed stablecoin called mkUSD, for which LSTs serve as collateral.
