Pop Social (PPT) טוקנומיקה

Pop Social (PPT) מידע Pop is the ultimate social gateway to Web3. Experience a decentralized app that empowers content creators and consumers to gain value in return for the value they bring to the platform. Own original content to leverage the creator economy and claim social recognition. אתר רשמי: https://www.popsocial.io/ מסמך לבן: https://docsend.com/view/2d6dkhpfy98wqqf9/d/fca78e3kk8viyrpd סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0xDf061250302E5cCae091B18CA2B45914D785F214

Pop Social (PPT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Pop Social (PPT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. שווי שוק: $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 200.00M אספקה במחזור: $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 63.09M שיא כל הזמנים: $ 0.5701 שפל כל הזמנים: $ 0.02708770197649087 מחיר נוכחי: $ 0.31547

Pop Social (PPT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Pop Social (PPT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של PPT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות PPTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את PPTטוקניומיקה, חקרו אתPPTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות PPT מעוניין להוסיף את Pop Social (PPT) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת PPT, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית.

Pop Social (PPT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של PPTעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני.

PPT חיזוי מחיר דף חיזוי המחירים שלנו PPT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

