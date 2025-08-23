Pop Social (PPT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.30787. במהלך 24 השעות האחרונות, PPT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.28145 לבין שיא של $ 0.31814, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PPTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.375176463088224, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02708770197649087.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, PPT השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, +0.19% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.40% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Pop Social (PPT) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Pop Social הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 405.98K. ההיצע במחזור של PPT הוא 0.00, עם היצע כולל של 200000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 61.57M.
Pop Social (PPT) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Pop Socialהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.0005838
+0.19%
30 ימים
$ -0.1038
-25.22%
60 ימים
$ -0.13206
-30.02%
90 ימים
$ -0.00091
-0.30%
Pop Social שינוי מחיר היום
היום,PPT רשם שינוי של $ +0.0005838 (+0.19%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Pop Social שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.1038 (-25.22%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Pop Social שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,PPT ראה שינוי של $ -0.13206 (-30.02%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Pop Social שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00091 (-0.30%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Pop Social (PPT)?
Pop is the ultimate social gateway to Web3. Experience a decentralized app that empowers content creators and consumers to gain value in return for the value they bring to the platform. Own original content to leverage the creator economy and claim social recognition.
Pop Social זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Pop Socialההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקPPT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Pop Socialאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךPop Social לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Pop Socialתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Pop Social (PPT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Pop Social (PPT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Pop Social.
הבנת הטוקנומיקה של Pop Social (PPT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PPT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Pop Social (PPT)
מחפש איך לקנותPop Social? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Pop Socialב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.