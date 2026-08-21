POPCAT (POPCAT) ניתוח טכני היום דף POPCAT הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של POPCAT מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של POPCAT למטה. הירשם

POPCAT (POPCAT) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.04686 -- +11.20% +4.62% -13.42%

POPCAT אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של POPCAT במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 5 נייטרלי 6 קנה 15 ממוצעים נעים : קנה מכור 4 נייטרלי 2 קנה 8 אינדיקטורים טכניים : קנייה חזקה מכור 1 נייטרלי 4 קנה 7 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.04689 0.04688 R2 0.04688 0.04688 R1 0.04688 0.04688 PP 0.04687 0.04687 S1 0.04687 0.04687 S2 0.04686 0.04687 S3 0.04686 0.04686

POPCAT אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה 0.00M $14.70 M $14.70 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.01M קניות פעילות ל-3 ימים $0.45 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.45 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.02M קניות פעילות ל-7 ימים $0.75 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.78 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. POPCAT זרימת הון זרימת נטו פנימה POPCATUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.02 M 0.05 2026-08-20 $0.05 M 0.05 2026-08-19 $0.14 M 0.04 2026-08-18 -$0.11 M 0.04 2026-08-17 -$0.04 M 0.04 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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