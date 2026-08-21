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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על POPCAT, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על POPCAT, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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POPCAT (POPCAT) ניתוח טכני היום

POPCAT (POPCAT) ניתוח טכני היום

דף POPCAT הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של POPCAT מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של POPCAT למטה.

POPCAT (POPCAT) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.04686--+11.20%+4.62%-13.42%
למידע נוסף על POPCAT מחיר

POPCAT אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של POPCAT במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 5
נייטרלי 6
קנה 15
ממוצעים נעים:קנהמכור 4נייטרלי 2קנה 8
אינדיקטורים טכניים:קנייה חזקהמכור 1נייטרלי 4קנה 7
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.04689
0.04688
R2
0.04688
0.04688
R1
0.04688
0.04688
PP
0.04687
0.04687
S1
0.04687
0.04687
S2
0.04686
0.04687
S3
0.04686
0.04686

POPCAT אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
0.00M
$14.70 M
$14.70 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.01M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.45 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.45 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.02M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.75 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.78 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

POPCAT זרימת הון

זרימת נטו פנימהPOPCATUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.02 M0.05
2026-08-20$0.05 M0.05
2026-08-19$0.14 M0.04
2026-08-18-$0.11 M0.04
2026-08-17-$0.04 M0.04

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על POPCAT

סחור ב POPCAT (POPCAT) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב POPCAT מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTPOPCAT
$0.04686
$0.04686$0.04686
+0.68%
2.25M (USDT)
/USDCPOPCAT
$0.04693
$0.04693$0.04693
+0.85%
1.23M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

POPCAT-ל-USD מחשבון

סְכוּם

POPCAT
POPCAT
USD
USD

1 POPCAT = 0.04686 USD

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