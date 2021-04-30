POLKACITY (POLC) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי POLKACITY (POLC), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

POLKACITY (POLC) מידע Polkacity is a new fully autonomus contract based NFT platform that allows you to invest in virtual assets in the form of a virtual city. אתר רשמי: https://polkacity.io מסמך לבן: https://github.com/POLKACITY/Whitepaper/blob/main/Whitepaper%20Polka%20City%20V1.1.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/address/0xaA8330FB2B4D5D07ABFE7A72262752a8505C6B37 קנה POLCעכשיו!

POLKACITY (POLC) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור POLKACITY (POLC), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 634.88K $ 634.88K $ 634.88K ההיצע הכולל: $ 432.53M $ 432.53M $ 432.53M אספקה במחזור: $ 190.03M $ 190.03M $ 190.03M FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.45M $ 1.45M $ 1.45M שיא כל הזמנים: $ 2.97 $ 2.97 $ 2.97 שפל כל הזמנים: $ 0.000640293666682071 $ 0.000640293666682071 $ 0.000640293666682071 מחיר נוכחי: $ 0.003341 $ 0.003341 $ 0.003341 למידע נוסף על POLKACITY (POLC) מחיר

POLKACITY (POLC) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של POLKACITY (POLC) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של POLC אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות POLCהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את POLCטוקניומיקה, חקרו אתPOLCהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

POLKACITY (POLC) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של POLCעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה POLC עכשיו את היסטוריית המחירים!

