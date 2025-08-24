עוד על POKE

POKE CASINO סֵמֶל

POKE CASINO מְחִיר(POKE)

1 POKE ל USDמחיר חי:

$0.00466
$0.00466$0.00466
-5.57%1D
USD
POKE CASINO (POKE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 21:39:04 (UTC+8)

POKE CASINO (POKE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.004322
$ 0.004322$ 0.004322
24 שעות נמוך
$ 0.005052
$ 0.005052$ 0.005052
גבוה 24 שעות

$ 0.004322
$ 0.004322$ 0.004322

$ 0.005052
$ 0.005052$ 0.005052

--
----

--
----

0.00%

-5.57%

+12.26%

+12.26%

POKE CASINO (POKE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00466. במהלך 24 השעות האחרונות, POKE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.004322 לבין שיא של $ 0.005052, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. POKEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, POKE השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -5.57% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+12.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

POKE CASINO (POKE) מידע שוק

--
----

$ 684.55
$ 684.55$ 684.55

$ 70.37M
$ 70.37M$ 70.37M

--
----

15,100,000,000
15,100,000,000 15,100,000,000

SOL

שווי השוק הנוכחי של POKE CASINO הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 684.55. ההיצע במחזור של POKE הוא --, עם היצע כולל של 15100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 70.37M.

POKE CASINO (POKE) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של POKE CASINOהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00027487-5.57%
30 ימים$ +0.001105+31.08%
60 ימים$ +0.00331+245.18%
90 ימים$ +0.00331+245.18%
POKE CASINO שינוי מחיר היום

היום,POKE רשם שינוי של $ -0.00027487 (-5.57%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

POKE CASINO שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.001105 (+31.08%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

POKE CASINO שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,POKE ראה שינוי של $ +0.00331 (+245.18%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

POKE CASINO שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.00331 (+245.18%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של POKE CASINO (POKE)?

בדוק את POKE CASINO עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהPOKE CASINO (POKE)

POKE is a utility token on the Solana chain, designed for use in junket and online casinos. It enables a sustainable and transparent Web3 casino experience through tokenomics, staking, governance, and an auto buy-back system. A metaverse casino is also in development, aiming to create a next-generation entertainment model combining Web3 × Metaverse.

POKE CASINO זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול POKE CASINOההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקPOKE את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים POKE CASINOאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךPOKE CASINO לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

POKE CASINOתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה POKE CASINO (POKE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות POKE CASINO (POKE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור POKE CASINO.

בדוק את POKE CASINO תחזית המחיר עכשיו‏!

POKE CASINO (POKE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של POKE CASINO (POKE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על POKE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות POKE CASINO (POKE)

מחפש איך לקנותPOKE CASINO? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש POKE CASINOב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

POKE למטבעות מקומיים

1 POKE CASINO(POKE) ל VND
122.6279
1 POKE CASINO(POKE) ל AUD
A$0.0071764
1 POKE CASINO(POKE) ל GBP
0.0034484
1 POKE CASINO(POKE) ל EUR
0.003961
1 POKE CASINO(POKE) ל USD
$0.00466
1 POKE CASINO(POKE) ל MYR
RM0.0196186
1 POKE CASINO(POKE) ל TRY
0.1911532
1 POKE CASINO(POKE) ל JPY
¥0.68502
1 POKE CASINO(POKE) ל ARS
ARS$6.3487374
1 POKE CASINO(POKE) ל RUB
0.3748504
1 POKE CASINO(POKE) ל INR
0.408449
1 POKE CASINO(POKE) ל IDR
Rp76.3934304
1 POKE CASINO(POKE) ל KRW
6.499302
1 POKE CASINO(POKE) ל PHP
0.265387
1 POKE CASINO(POKE) ל EGP
￡E.0.226243
1 POKE CASINO(POKE) ל BRL
R$0.025164
1 POKE CASINO(POKE) ל CAD
C$0.0064308
1 POKE CASINO(POKE) ל BDT
0.568054
1 POKE CASINO(POKE) ל NGN
7.1472284
1 POKE CASINO(POKE) ל COP
$18.790285
1 POKE CASINO(POKE) ל ZAR
R.0.082249
1 POKE CASINO(POKE) ל UAH
0.1928308
1 POKE CASINO(POKE) ל VES
Bs0.64774
1 POKE CASINO(POKE) ל CLP
$4.49224
1 POKE CASINO(POKE) ל PKR
Rs1.3212032
1 POKE CASINO(POKE) ל KZT
2.491935
1 POKE CASINO(POKE) ל THB
฿0.1511704
1 POKE CASINO(POKE) ל TWD
NT$0.142363
1 POKE CASINO(POKE) ל AED
د.إ0.0171022
1 POKE CASINO(POKE) ל CHF
Fr0.003728
1 POKE CASINO(POKE) ל HKD
HK$0.0363014
1 POKE CASINO(POKE) ל AMD
֏1.7785822
1 POKE CASINO(POKE) ל MAD
.د.م0.0420332
1 POKE CASINO(POKE) ל MXN
$0.0869556
1 POKE CASINO(POKE) ל SAR
ريال0.017475
1 POKE CASINO(POKE) ל PLN
0.017009
1 POKE CASINO(POKE) ל RON
лв0.0202244
1 POKE CASINO(POKE) ל SEK
kr0.0445962
1 POKE CASINO(POKE) ל BGN
лв0.0077822
1 POKE CASINO(POKE) ל HUF
Ft1.5882678
1 POKE CASINO(POKE) ל CZK
0.0982328
1 POKE CASINO(POKE) ל KWD
د.ك0.0014213
1 POKE CASINO(POKE) ל ILS
0.015611
1 POKE CASINO(POKE) ל AOA
Kz4.2479162
1 POKE CASINO(POKE) ל BHD
.د.ب0.00175682
1 POKE CASINO(POKE) ל BMD
$0.00466
1 POKE CASINO(POKE) ל DKK
kr0.0298706
1 POKE CASINO(POKE) ל HNL
L0.1219988
1 POKE CASINO(POKE) ל MUR
0.2142202
1 POKE CASINO(POKE) ל NAD
$0.0821558
1 POKE CASINO(POKE) ל NOK
kr0.0472524
1 POKE CASINO(POKE) ל NZD
$0.007922
1 POKE CASINO(POKE) ל PAB
B/.0.00466
1 POKE CASINO(POKE) ל PGK
K0.0193856
1 POKE CASINO(POKE) ל QAR
ر.ق0.0169624
1 POKE CASINO(POKE) ל RSD
дин.0.4689358

POKE CASINO מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של POKE CASINO, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרPOKE CASINO הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על POKE CASINO

כמה שווה POKE CASINO (POKE) היום?
החי POKEהמחיר ב USD הוא 0.00466 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי POKE ל USD?
המחיר הנוכחי של POKE ל USD הוא $ 0.00466. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של POKE CASINO?
שווי השוק של POKE הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של POKE?
ההיצע במחזור של POKE הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של POKE?
‏‏POKE השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של POKE?
POKE ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של POKE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור POKE הוא $ 684.55 USD.
האם POKE יעלה השנה?
POKE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את POKE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 21:39:04 (UTC+8)

POKE-ל-USD מחשבון

סְכוּם

POKE
POKE
USD
USD

1 POKE = 0.00466 USD

מסחרPOKE

USDTPOKE
$0.00466
$0.00466$0.00466
-5.57%

