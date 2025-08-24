POKE CASINO (POKE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00466. במהלך 24 השעות האחרונות, POKE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.004322 לבין שיא של $ 0.005052, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. POKEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, POKE השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -5.57% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+12.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
POKE CASINO (POKE) מידע שוק
--
----
$ 684.55
$ 684.55$ 684.55
$ 70.37M
$ 70.37M$ 70.37M
--
----
15,100,000,000
15,100,000,000 15,100,000,000
SOL
שווי השוק הנוכחי של POKE CASINO הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 684.55. ההיצע במחזור של POKE הוא --, עם היצע כולל של 15100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 70.37M.
POKE CASINO (POKE) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של POKE CASINOהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00027487
-5.57%
30 ימים
$ +0.001105
+31.08%
60 ימים
$ +0.00331
+245.18%
90 ימים
$ +0.00331
+245.18%
POKE CASINO שינוי מחיר היום
היום,POKE רשם שינוי של $ -0.00027487 (-5.57%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
POKE CASINO שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.001105 (+31.08%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
POKE CASINO שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,POKE ראה שינוי של $ +0.00331 (+245.18%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
POKE CASINO שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.00331 (+245.18%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של POKE CASINO (POKE)?
POKE is a utility token on the Solana chain, designed for use in junket and online casinos. It enables a sustainable and transparent Web3 casino experience through tokenomics, staking, governance, and an auto buy-back system. A metaverse casino is also in development, aiming to create a next-generation entertainment model combining Web3 × Metaverse.
POKE CASINO זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול POKE CASINOההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקPOKE את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים POKE CASINOאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךPOKE CASINO לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
POKE CASINOתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה POKE CASINO (POKE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות POKE CASINO (POKE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור POKE CASINO.
הבנת הטוקנומיקה של POKE CASINO (POKE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על POKE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות POKE CASINO (POKE)
מחפש איך לקנותPOKE CASINO? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש POKE CASINOב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.