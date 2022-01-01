poor guy (POGAI) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי poor guy (POGAI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

poor guy (POGAI) מידע poor guy is a meme token. אתר רשמי: https://www.pogai.org/ סייר בלוקים: https://arbiscan.io/token/0x6fd58f5a2f3468e35feb098b5f59f04157002407 קנה POGAIעכשיו!

poor guy (POGAI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור poor guy (POGAI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 43.71K $ 43.71K $ 43.71K שיא כל הזמנים: $ 0.00127616 $ 0.00127616 $ 0.00127616 שפל כל הזמנים: $ 0.000000213538956829 $ 0.000000213538956829 $ 0.000000213538956829 מחיר נוכחי: $ 0.0000004371 $ 0.0000004371 $ 0.0000004371 למידע נוסף על poor guy (POGAI) מחיר

poor guy (POGAI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של poor guy (POGAI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של POGAI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות POGAIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את POGAIטוקניומיקה, חקרו אתPOGAIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות POGAI מעוניין להוסיף את poor guy (POGAI) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת POGAI, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות POGAI ב-MEXC עכשיו!

poor guy (POGAI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של POGAIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה POGAI עכשיו את היסטוריית המחירים!

POGAI חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן POGAI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו POGAI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה POGAIעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

