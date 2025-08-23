עוד על POGAI

poor guy סֵמֶל

poor guy מְחִיר(POGAI)

1 POGAI ל USDמחיר חי:

+1.54%1D
USD
poor guy (POGAI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:43:29 (UTC+8)

poor guy (POGAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.27%

+1.54%

-24.38%

-24.38%

poor guy (POGAI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000001114. במהלך 24 השעות האחרונות, POGAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000001081 לבין שיא של $ 0.000001231, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. POGAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.001145368048984039, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000000340356086191.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, POGAI השתנה ב +0.27% במהלך השעה האחרונה, +1.54% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-24.38% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

poor guy (POGAI) מידע שוק

No.6238

0.00%

ARB

שווי השוק הנוכחי של poor guy הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 53.22K. ההיצע במחזור של POGAI הוא 0.00, עם היצע כולל של 100000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 111.40K.

poor guy (POGAI) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של poor guyהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0000000169+1.54%
30 ימים$ -0.000000221-16.56%
60 ימים$ -0.000007339-86.83%
90 ימים$ -0.000009936-89.92%
poor guy שינוי מחיר היום

היום,POGAI רשם שינוי של $ +0.0000000169 (+1.54%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

poor guy שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000000221 (-16.56%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

poor guy שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,POGAI ראה שינוי של $ -0.000007339 (-86.83%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

poor guy שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000009936 (-89.92%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של poor guy (POGAI)?

בדוק את poor guy עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהpoor guy (POGAI)

poor guy is a meme token.

poor guy זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול poor guyההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקPOGAI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים poor guyאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךpoor guy לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

poor guyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה poor guy (POGAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות poor guy (POGAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור poor guy.

בדוק את poor guy תחזית המחיר עכשיו‏!

poor guy (POGAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של poor guy (POGAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על POGAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות poor guy (POGAI)

מחפש איך לקנותpoor guy? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש poor guyב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

POGAI למטבעות מקומיים

1 poor guy(POGAI) ל VND
0.02931491
1 poor guy(POGAI) ל AUD
A$0.00000171556
1 poor guy(POGAI) ל GBP
0.00000082436
1 poor guy(POGAI) ל EUR
0.0000009469
1 poor guy(POGAI) ל USD
$0.000001114
1 poor guy(POGAI) ל MYR
RM0.0000046788
1 poor guy(POGAI) ל TRY
0.000045674
1 poor guy(POGAI) ל JPY
¥0.000163758
1 poor guy(POGAI) ל ARS
ARS$0.001471594
1 poor guy(POGAI) ל RUB
0.00009005576
1 poor guy(POGAI) ל INR
0.0000975307
1 poor guy(POGAI) ל IDR
Rp0.01796773942
1 poor guy(POGAI) ל KRW
0.00154721232
1 poor guy(POGAI) ל PHP
0.00006309696
1 poor guy(POGAI) ל EGP
￡E.0.00005406242
1 poor guy(POGAI) ל BRL
R$0.00000604902
1 poor guy(POGAI) ל CAD
C$0.00000153732
1 poor guy(POGAI) ל BDT
0.00013552924
1 poor guy(POGAI) ל NGN
0.0017033617
1 poor guy(POGAI) ל COP
$0.00447389084
1 poor guy(POGAI) ל ZAR
R.0.00001956184
1 poor guy(POGAI) ל UAH
0.0000461753
1 poor guy(POGAI) ל VES
Bs0.00015596
1 poor guy(POGAI) ל CLP
$0.00106944
1 poor guy(POGAI) ל PKR
Rs0.00031584128
1 poor guy(POGAI) ל KZT
0.00059603456
1 poor guy(POGAI) ל THB
฿0.00003612702
1 poor guy(POGAI) ל TWD
NT$0.00003396586
1 poor guy(POGAI) ל AED
د.إ0.00000408838
1 poor guy(POGAI) ל CHF
Fr0.0000008912
1 poor guy(POGAI) ל HKD
HK$0.00000870034
1 poor guy(POGAI) ל AMD
֏0.00042648376
1 poor guy(POGAI) ל MAD
.د.م0.000010026
1 poor guy(POGAI) ל MXN
$0.00002075382
1 poor guy(POGAI) ל SAR
ريال0.0000041775
1 poor guy(POGAI) ל PLN
0.00000405496
1 poor guy(POGAI) ל RON
лв0.00000481248
1 poor guy(POGAI) ל SEK
kr0.00001059414
1 poor guy(POGAI) ל BGN
лв0.00000186038
1 poor guy(POGAI) ל HUF
Ft0.0003786486
1 poor guy(POGAI) ל CZK
0.00002337172
1 poor guy(POGAI) ל KWD
د.ك0.00000033977
1 poor guy(POGAI) ל ILS
0.00000375418
1 poor guy(POGAI) ל AOA
Kz0.00101548898
1 poor guy(POGAI) ל BHD
.د.ب0.000000419978
1 poor guy(POGAI) ל BMD
$0.000001114
1 poor guy(POGAI) ל DKK
kr0.00000710732
1 poor guy(POGAI) ל HNL
L0.00002916452
1 poor guy(POGAI) ל MUR
0.00005084296
1 poor guy(POGAI) ל NAD
$0.00001952842
1 poor guy(POGAI) ל NOK
kr0.00001124026
1 poor guy(POGAI) ל NZD
$0.0000018938
1 poor guy(POGAI) ל PAB
B/.0.000001114
1 poor guy(POGAI) ל PGK
K0.00000470108
1 poor guy(POGAI) ל QAR
ر.ق0.00000404382
1 poor guy(POGAI) ל RSD
дин.0.00011154482

poor guy מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של poor guy, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרpoor guy הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על poor guy

כמה שווה poor guy (POGAI) היום?
החי POGAIהמחיר ב USD הוא 0.000001114 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי POGAI ל USD?
המחיר הנוכחי של POGAI ל USD הוא $ 0.000001114. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של poor guy?
שווי השוק של POGAI הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של POGAI?
ההיצע במחזור של POGAI הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של POGAI?
‏‏POGAI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.001145368048984039 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של POGAI?
POGAI ‏‏רשם מחירATL של 0.000000340356086191 USD.
מהו נפח המסחר של POGAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור POGAI הוא $ 53.22K USD.
האם POGAI יעלה השנה?
POGAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את POGAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:43:29 (UTC+8)

poor guy (POGAI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

