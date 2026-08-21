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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Peanut the Squirrel, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Peanut the Squirrel, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Peanut the Squirrel (PNUT) ניתוח טכני היום

Peanut the Squirrel (PNUT) ניתוח טכני היום

דף Peanut the Squirrel הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של PNUT מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Peanut the Squirrel למטה.

Peanut the Squirrel (PNUT) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.05175--+24.60%+23.36%-6.71%
למידע נוסף על Peanut the Squirrel מחיר

Peanut the Squirrel אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Peanut the Squirrel במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 18
נייטרלי 1
קנה 7
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 14נייטרלי 0קנה 0
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 4נייטרלי 1קנה 7
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.05174
0.05172
R2
0.05172
0.05169
R1
0.05168
0.05168
PP
0.05166
0.05166
S1
0.05162
0.05163
S2
0.0516
0.05162
S3
0.05156
0.0516

Peanut the Squirrel אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.04M
$6.37 M
$6.42 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$1.26 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$1.25 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$1.71 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$1.71 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Peanut the Squirrel זרימת הון

זרימת נטו פנימהPNUTUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.13 M0.05
2026-08-20-$0.16 M0.05
2026-08-19-$0.09 M0.04
2026-08-18-$0.15 M0.04
2026-08-17$0.06 M0.04

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Peanut the Squirrel

סחור ב Peanut the Squirrel (PNUT) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Peanut the Squirrel מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTPNUT
$0.05175
$0.05175$0.05175
-1.35%
1.62M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

PNUT-ל-USD מחשבון

סְכוּם

PNUT
PNUT
USD
USD

1 PNUT = 0.05175 USD

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