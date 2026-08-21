Peanut the Squirrel (PNUT) ניתוח טכני היום דף Peanut the Squirrel הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של PNUT מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Peanut the Squirrel למטה. הירשם

Peanut the Squirrel (PNUT) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.05175 -- +24.60% +23.36% -6.71%

Peanut the Squirrel אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Peanut the Squirrel במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכור מכור 18 נייטרלי 1 קנה 7 ממוצעים נעים : מכירה חזקה מכור 14 נייטרלי 0 קנה 0 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 4 נייטרלי 1 קנה 7 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.05174 0.05172 R2 0.05172 0.05169 R1 0.05168 0.05168 PP 0.05166 0.05166 S1 0.05162 0.05163 S2 0.0516 0.05162 S3 0.05156 0.0516

Peanut the Squirrel אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.04M $6.37 M $6.42 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.00M קניות פעילות ל-3 ימים $1.26 M מכירות פעילות ל-3 ימים $1.25 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.00M קניות פעילות ל-7 ימים $1.71 M מכירות פעילות ל-7 ימים $1.71 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Peanut the Squirrel זרימת הון זרימת נטו פנימה PNUTUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.13 M 0.05 2026-08-20 -$0.16 M 0.05 2026-08-19 -$0.09 M 0.04 2026-08-18 -$0.15 M 0.04 2026-08-17 $0.06 M 0.04 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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