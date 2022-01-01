PLYR L1 (PLYR) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי PLYR L1 (PLYR), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

PLYR L1 (PLYR) מידע PLYR Chain is a decentralized gaming blockchain designed to deliver a seamless Web3 experience for both developers and players. With a focus on gaming, NFTs, and community-driven projects, PLYR Chain aims to empower users with a secure, scalable, and interoperable platform tailored to the needs of the gaming industry. אתר רשמי: https://plyr.network מסמך לבן: https://whitepaper.plyr.network/ סייר בלוקים: https://explorer.plyr.network/

PLYR L1 (PLYR) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור PLYR L1 (PLYR), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 242.78K $ 242.78K $ 242.78K ההיצע הכולל: $ 749.98M $ 749.98M $ 749.98M אספקה במחזור: $ 86.09M $ 86.09M $ 86.09M FDV (שווי מדולל מלא): $ 2.12M $ 2.12M $ 2.12M שיא כל הזמנים: $ 0.10656 $ 0.10656 $ 0.10656 שפל כל הזמנים: $ 0.00031171224241806 $ 0.00031171224241806 $ 0.00031171224241806 מחיר נוכחי: $ 0.00282 $ 0.00282 $ 0.00282

PLYR L1 (PLYR) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של PLYR L1 (PLYR) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של PLYR אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות PLYRהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

איך לקנות PLYR מעוניין להוסיף את PLYR L1 (PLYR) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת PLYR, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה.

PLYR L1 (PLYR) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של PLYRעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני.

PLYR חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן PLYR עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו PLYR משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

