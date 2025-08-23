PLYR L1 (PLYR) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00307. במהלך 24 השעות האחרונות, PLYR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00272 לבין שיא של $ 0.00317, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PLYRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02440709538718052, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00031171224241806.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, PLYR השתנה ב -2.23% במהלך השעה האחרונה, +9.64% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-41.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
PLYR L1 (PLYR) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של PLYR L1 הוא $ 264.30K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.43K. ההיצע במחזור של PLYR הוא 86.09M, עם היצע כולל של 749983086.1503435. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.30M.
PLYR L1 (PLYR) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של PLYR L1היום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.0002699
+9.64%
30 ימים
$ -0.00247
-44.59%
60 ימים
$ -0.00183
-37.35%
90 ימים
$ -0.00545
-63.97%
PLYR L1 שינוי מחיר היום
היום,PLYR רשם שינוי של $ +0.0002699 (+9.64%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
PLYR L1 שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00247 (-44.59%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
PLYR L1 שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,PLYR ראה שינוי של $ -0.00183 (-37.35%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
PLYR L1 שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00545 (-63.97%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
PLYR Chain is a decentralized gaming blockchain designed to deliver a seamless Web3 experience for both developers and players. With a focus on gaming, NFTs, and community-driven projects, PLYR Chain aims to empower users with a secure, scalable, and interoperable platform tailored to the needs of the gaming industry.
PLYR Chain is a decentralized gaming blockchain designed to deliver a seamless Web3 experience for both developers and players. With a focus on gaming, NFTs, and community-driven projects, PLYR Chain aims to empower users with a secure, scalable, and interoperable platform tailored to the needs of the gaming industry.

PLYR L1 זמין ב-MEXC
בנוסף, אתה יכול - לבדוקPLYR את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים PLYR L1אודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךPLYR L1 לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
