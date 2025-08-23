עוד על PLYR

1 PLYR ל USDמחיר חי:

$0.00307
$0.00307$0.00307
+9.64%1D
USD
PLYR L1 (PLYR) טבלת מחירים חיה
PLYR L1 (PLYR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00272
$ 0.00272$ 0.00272
24 שעות נמוך
$ 0.00317
$ 0.00317$ 0.00317
גבוה 24 שעות

$ 0.00272
$ 0.00272$ 0.00272

$ 0.00317
$ 0.00317$ 0.00317

$ 0.02440709538718052
$ 0.02440709538718052$ 0.02440709538718052

$ 0.00031171224241806
$ 0.00031171224241806$ 0.00031171224241806

-2.23%

+9.64%

-41.08%

-41.08%

PLYR L1 (PLYR) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00307. במהלך 24 השעות האחרונות, PLYR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00272 לבין שיא של $ 0.00317, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PLYRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02440709538718052, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00031171224241806.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PLYR השתנה ב -2.23% במהלך השעה האחרונה, +9.64% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-41.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PLYR L1 (PLYR) מידע שוק

No.2607

$ 264.30K
$ 264.30K$ 264.30K

$ 2.43K
$ 2.43K$ 2.43K

$ 2.30M
$ 2.30M$ 2.30M

86.09M
86.09M 86.09M

750,000,000
750,000,000 750,000,000

749,983,086.1503435
749,983,086.1503435 749,983,086.1503435

11.47%

PLYR

שווי השוק הנוכחי של PLYR L1 הוא $ 264.30K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.43K. ההיצע במחזור של PLYR הוא 86.09M, עם היצע כולל של 749983086.1503435. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.30M.

PLYR L1 (PLYR) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של PLYR L1היום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0002699+9.64%
30 ימים$ -0.00247-44.59%
60 ימים$ -0.00183-37.35%
90 ימים$ -0.00545-63.97%
PLYR L1 שינוי מחיר היום

היום,PLYR רשם שינוי של $ +0.0002699 (+9.64%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

PLYR L1 שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00247 (-44.59%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

PLYR L1 שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,PLYR ראה שינוי של $ -0.00183 (-37.35%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

PLYR L1 שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00545 (-63.97%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של PLYR L1 (PLYR)?

בדוק את PLYR L1 עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהPLYR L1 (PLYR)

PLYR Chain is a decentralized gaming blockchain designed to deliver a seamless Web3 experience for both developers and players. With a focus on gaming, NFTs, and community-driven projects, PLYR Chain aims to empower users with a secure, scalable, and interoperable platform tailored to the needs of the gaming industry.

PLYR L1 זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול PLYR L1ההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקPLYR את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים PLYR L1אודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךPLYR L1 לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

PLYR L1תחזית מחיר (USD)

כמה יהיה PLYR L1 (PLYR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות PLYR L1 (PLYR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור PLYR L1.

בדוק את PLYR L1 תחזית המחיר עכשיו‏!

PLYR L1 (PLYR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של PLYR L1 (PLYR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PLYR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות PLYR L1 (PLYR)

מחפש איך לקנותPLYR L1? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש PLYR L1ב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

PLYR למטבעות מקומיים

1 PLYR L1(PLYR) ל VND
80.78705
1 PLYR L1(PLYR) ל AUD
A$0.0046971
1 PLYR L1(PLYR) ל GBP
0.0022718
1 PLYR L1(PLYR) ל EUR
0.0026095
1 PLYR L1(PLYR) ל USD
$0.00307
1 PLYR L1(PLYR) ל MYR
RM0.012894
1 PLYR L1(PLYR) ל TRY
0.1258393
1 PLYR L1(PLYR) ל JPY
¥0.45129
1 PLYR L1(PLYR) ל ARS
ARS$4.0824246
1 PLYR L1(PLYR) ל RUB
0.2481788
1 PLYR L1(PLYR) ל INR
0.2687171
1 PLYR L1(PLYR) ל IDR
Rp49.5161221
1 PLYR L1(PLYR) ל KRW
4.2638616
1 PLYR L1(PLYR) ל PHP
0.1738848
1 PLYR L1(PLYR) ל EGP
￡E.0.1489257
1 PLYR L1(PLYR) ל BRL
R$0.0166394
1 PLYR L1(PLYR) ל CAD
C$0.0042366
1 PLYR L1(PLYR) ל BDT
0.3734962
1 PLYR L1(PLYR) ל NGN
4.6941835
1 PLYR L1(PLYR) ל COP
$12.28
1 PLYR L1(PLYR) ל ZAR
R.0.0538785
1 PLYR L1(PLYR) ל UAH
0.1272515
1 PLYR L1(PLYR) ל VES
Bs0.4298
1 PLYR L1(PLYR) ל CLP
$2.9472
1 PLYR L1(PLYR) ל PKR
Rs0.8704064
1 PLYR L1(PLYR) ל KZT
1.6425728
1 PLYR L1(PLYR) ל THB
฿0.0995294
1 PLYR L1(PLYR) ל TWD
NT$0.0935736
1 PLYR L1(PLYR) ל AED
د.إ0.0112669
1 PLYR L1(PLYR) ל CHF
Fr0.002456
1 PLYR L1(PLYR) ל HKD
HK$0.0239767
1 PLYR L1(PLYR) ל AMD
֏1.1753188
1 PLYR L1(PLYR) ל MAD
.د.م0.02763
1 PLYR L1(PLYR) ל MXN
$0.0570406
1 PLYR L1(PLYR) ל SAR
ريال0.0115125
1 PLYR L1(PLYR) ל PLN
0.0111441
1 PLYR L1(PLYR) ל RON
лв0.0132317
1 PLYR L1(PLYR) ל SEK
kr0.0291957
1 PLYR L1(PLYR) ל BGN
лв0.0051269
1 PLYR L1(PLYR) ל HUF
Ft1.0417124
1 PLYR L1(PLYR) ל CZK
0.0643165
1 PLYR L1(PLYR) ל KWD
د.ك0.00093635
1 PLYR L1(PLYR) ל ILS
0.0103459
1 PLYR L1(PLYR) ל AOA
Kz2.7985199
1 PLYR L1(PLYR) ל BHD
.د.ب0.00115739
1 PLYR L1(PLYR) ל BMD
$0.00307
1 PLYR L1(PLYR) ל DKK
kr0.0195559
1 PLYR L1(PLYR) ל HNL
L0.0803726
1 PLYR L1(PLYR) ל MUR
0.1401148
1 PLYR L1(PLYR) ל NAD
$0.0538171
1 PLYR L1(PLYR) ל NOK
kr0.0309149
1 PLYR L1(PLYR) ל NZD
$0.005219
1 PLYR L1(PLYR) ל PAB
B/.0.00307
1 PLYR L1(PLYR) ל PGK
K0.0129554
1 PLYR L1(PLYR) ל QAR
ر.ق0.0111441
1 PLYR L1(PLYR) ל RSD
дин.0.3071228

PLYR L1 מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של PLYR L1, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרPLYR L1 הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על PLYR L1

כמה שווה PLYR L1 (PLYR) היום?
החי PLYRהמחיר ב USD הוא 0.00307 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PLYR ל USD?
המחיר הנוכחי של PLYR ל USD הוא $ 0.00307. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של PLYR L1?
שווי השוק של PLYR הוא $ 264.30K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PLYR?
ההיצע במחזור של PLYR הוא 86.09M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PLYR?
‏‏PLYR השיג מחיר שיא (ATH) של 0.02440709538718052 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PLYR?
PLYR ‏‏רשם מחירATL של 0.00031171224241806 USD.
מהו נפח המסחר של PLYR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PLYR הוא $ 2.43K USD.
האם PLYR יעלה השנה?
PLYR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PLYR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
