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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Plume Network, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Plume Network, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Plume Network (PLUME) ניתוח טכני היום

Plume Network (PLUME) ניתוח טכני היום

דף Plume Network הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של PLUME מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Plume Network למטה.

Plume Network (PLUME) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.013538--+7.89%+17.58%+0.43%
למידע נוסף על Plume Network מחיר

Plume Network אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Plume Network במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 8
נייטרלי 2
קנה 16
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 0קנה 14
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 8נייטרלי 2קנה 2
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.01353
0.01352
R2
0.01352
0.01352
R1
0.01352
0.01352
PP
0.01351
0.01351
S1
0.01351
0.01351
S2
0.0135
0.01351
S3
0.0135
0.0135

Plume Network אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.83M
$2.41 M
$3.24 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.01M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.41 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.40 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$1.19 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$1.19 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Plume Network זרימת הון

זרימת נטו פנימהPLUMEUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.36 M0.01
2026-08-20-$3.94 M0.01
2026-08-19$0.55 M0.01
2026-08-18$0.57 M0.01
2026-08-17-$18.13 M0.01

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Plume Network

סחור ב Plume Network (PLUME) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Plume Network מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTPLUME
$0.013538
$0.013538$0.013538
+1.80%
41.58M (USDT)
/USDCPLUME
$0.013516
$0.013516$0.013516
+1.77%
4.40M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

PLUME-ל-USD מחשבון

סְכוּם

PLUME
PLUME
USD
USD

1 PLUME = 0.013538 USD

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