Plume Network (PLUME) ניתוח טכני היום דף Plume Network הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של PLUME מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Plume Network למטה. הירשם

Plume Network (PLUME) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.013538 -- +7.89% +17.58% +0.43%

Plume Network אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Plume Network במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 8 נייטרלי 2 קנה 16 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 0 נייטרלי 0 קנה 14 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 8 נייטרלי 2 קנה 2 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.01353 0.01352 R2 0.01352 0.01352 R1 0.01352 0.01352 PP 0.01351 0.01351 S1 0.01351 0.01351 S2 0.0135 0.01351 S3 0.0135 0.0135

Plume Network אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.83M $2.41 M $3.24 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.01M קניות פעילות ל-3 ימים $0.41 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.40 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.00M קניות פעילות ל-7 ימים $1.19 M מכירות פעילות ל-7 ימים $1.19 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Plume Network זרימת הון זרימת נטו פנימה PLUMEUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.36 M 0.01 2026-08-20 -$3.94 M 0.01 2026-08-19 $0.55 M 0.01 2026-08-18 $0.57 M 0.01 2026-08-17 -$18.13 M 0.01 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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