Plug Power (Ondo) (PLUGON) ניתוח טכני היום דף Plug Power (Ondo) הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של PLUGON מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Plug Power (Ondo) למטה. הירשם

Plug Power (Ondo) (PLUGON) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים -- -- -- -- --

Plug Power (Ondo) זרימת הון זרימת נטו פנימה PLUGONUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.