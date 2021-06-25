PlugToken (PLUG) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי PlugToken (PLUG), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

PlugToken (PLUG) מידע Advanced Multi-Chain Synthetic Assets Protocol. A network to enable asset custodians to leverage any asset from any network in its synthetic form. אתר רשמי: https://plugdefi.io/ מסמך לבן: https://plugdefi.io/wp-content/uploads/2021/04/PLUG-WhitePaper-v2.5.2.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x47da5456bc2e1ce391b645ce80f2e97192e4976a קנה PLUGעכשיו!

PlugToken (PLUG) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור PlugToken (PLUG), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 351.30K $ 351.30K $ 351.30K שיא כל הזמנים: $ 0.0278 $ 0.0278 $ 0.0278 שפל כל הזמנים: $ 0.000045308575761496 $ 0.000045308575761496 $ 0.000045308575761496 מחיר נוכחי: $ 0.00003513 $ 0.00003513 $ 0.00003513 למידע נוסף על PlugToken (PLUG) מחיר

PlugToken (PLUG) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של PlugToken (PLUG) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של PLUG אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות PLUGהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את PLUGטוקניומיקה, חקרו אתPLUGהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות PLUG מעוניין להוסיף את PlugToken (PLUG) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת PLUG, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות PLUG ב-MEXC עכשיו!

PlugToken (PLUG) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של PLUGעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה PLUG עכשיו את היסטוריית המחירים!

PLUG חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן PLUG עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו PLUG משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה PLUGעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

