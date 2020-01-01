Planet Labs (Ondo) (PLON) ניתוח טכני היום דף Planet Labs (Ondo) הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של PLON מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Planet Labs (Ondo) למטה. הירשם

Planet Labs (Ondo) (PLON) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים -- -- -- -- --

Planet Labs (Ondo) זרימת הון זרימת נטו פנימה PLONUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.