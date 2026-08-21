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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על PlaysOut, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על PlaysOut, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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PlaysOut (PLAY) ניתוח טכני היום

PlaysOut (PLAY) ניתוח טכני היום

דף PlaysOut הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של PLAY מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של PlaysOut למטה.

PlaysOut (PLAY) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.03594--+1.84%-2.47%-61.45%
למידע נוסף על PlaysOut מחיר

PlaysOut אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של PlaysOut במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכירה חזקה
מכור 20
נייטרלי 4
קנה 2
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 13נייטרלי 1קנה 0
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 7נייטרלי 3קנה 2
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.03607
0.03606
R2
0.03606
0.03605
R1
0.03605
0.03604
PP
0.03604
0.03604
S1
0.03603
0.03603
S2
0.03602
0.03602
S3
0.03601
0.03602

PlaysOut אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.27M
$1.49 M
$1.77 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.04M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.18 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.14 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.07M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.40 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.33 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

PlaysOut זרימת הון

זרימת נטו פנימהPLAYUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.01 M0.04
2026-08-20-$0.01 M0.04
2026-08-19-$0.03 M0.04
2026-08-18-$0.03 M0.04
2026-08-17-$0.01 M0.04

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב PlaysOut (PLAY) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב PlaysOut מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTPLAY
$0.03594
$0.03594$0.03594
-2.12%
2.80M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

PLAY-ל-USD מחשבון

סְכוּם

PLAY
PLAY
USD
USD

1 PLAY = 0.03594 USD

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