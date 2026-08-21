PlaysOut (PLAY) ניתוח טכני היום דף PlaysOut הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של PLAY מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של PlaysOut למטה. הירשם

PlaysOut (PLAY) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.03594 -- +1.84% -2.47% -61.45%

PlaysOut אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של PlaysOut במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכירה חזקה מכור 20 נייטרלי 4 קנה 2 ממוצעים נעים : מכירה חזקה מכור 13 נייטרלי 1 קנה 0 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 7 נייטרלי 3 קנה 2 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.03607 0.03606 R2 0.03606 0.03605 R1 0.03605 0.03604 PP 0.03604 0.03604 S1 0.03603 0.03603 S2 0.03602 0.03602 S3 0.03601 0.03602

PlaysOut אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.27M $1.49 M $1.77 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.04M קניות פעילות ל-3 ימים $0.18 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.14 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.07M קניות פעילות ל-7 ימים $0.40 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.33 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. PlaysOut זרימת הון זרימת נטו פנימה PLAYUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.01 M 0.04 2026-08-20 -$0.01 M 0.04 2026-08-19 -$0.03 M 0.04 2026-08-18 -$0.03 M 0.04 2026-08-17 -$0.01 M 0.04 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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