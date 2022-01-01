Polker (PKR) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Polker (PKR), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Polker (PKR) מידע Using the Multi Crypto Marketplace, PKR can deliver a secure environment for utility tokens to develop real-world use-cases in a stable environment, and in doing so increase the tokens value – something which is often extremely volatile in the early stages. The benefit to the general community and investors is that users of the platform provided by PKR are not required to invest directly in what may be considered high-risk proprietary tokens. אתר רשמי: https://www.pkr.io מסמך לבן: https://pkr.io/whitepaper/ סייר בלוקים: https://polygonscan.com/token/0x140a4e80dD8184536acc45F1C452D7540472e6E1 קנה PKRעכשיו!

Polker (PKR) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Polker (PKR), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 481.54K $ 481.54K $ 481.54K ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 193.64M $ 193.64M $ 193.64M FDV (שווי מדולל מלא): $ 2.49M $ 2.49M $ 2.49M שיא כל הזמנים: $ 0.2121 $ 0.2121 $ 0.2121 שפל כל הזמנים: $ 0.000130960361648144 $ 0.000130960361648144 $ 0.000130960361648144 מחיר נוכחי: $ 0.0024868 $ 0.0024868 $ 0.0024868 למידע נוסף על Polker (PKR) מחיר

Polker (PKR) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Polker (PKR) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של PKR אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות PKRהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את PKRטוקניומיקה, חקרו אתPKRהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות PKR מעוניין להוסיף את Polker (PKR) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת PKR, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות PKR ב-MEXC עכשיו!

Polker (PKR) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של PKRעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה PKR עכשיו את היסטוריית המחירים!

PKR חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן PKR עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו PKR משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה PKRעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

