PIKA PAMM (PKAM) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי PIKA PAMM (PKAM), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

PIKA PAMM (PKAM) מידע PIKA PAMM - First Multi-Chain Primary Automated Market Maker+Trading Mining Model. אתר רשמי: https://pamm.pika.io/home סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x012cEe0f54f4E67535125472aB7DA928Ac0eb335 קנה PKAMעכשיו!

PIKA PAMM (PKAM) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור PIKA PAMM (PKAM), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): $ 26.23B $ 26.23B $ 26.23B שיא כל הזמנים: $ 13.73514 $ 13.73514 $ 13.73514 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 12.4888 $ 12.4888 $ 12.4888 למידע נוסף על PIKA PAMM (PKAM) מחיר

PIKA PAMM (PKAM) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של PIKA PAMM (PKAM) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של PKAM אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות PKAMהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את PKAMטוקניומיקה, חקרו אתPKAMהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות PKAM מעוניין להוסיף את PIKA PAMM (PKAM) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת PKAM, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות PKAM ב-MEXC עכשיו!

PIKA PAMM (PKAM) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של PKAMעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה PKAM עכשיו את היסטוריית המחירים!

PKAM חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן PKAM עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו PKAM משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה PKAMעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

