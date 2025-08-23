עוד על PKAM

PIKA PAMM סֵמֶל

PIKA PAMM מְחִיר(PKAM)

1 PKAM ל USDמחיר חי:

$11.79064
$11.79064$11.79064
-5.79%1D
USD
PIKA PAMM (PKAM) טבלת מחירים חיה
PIKA PAMM (PKAM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 11.48292
$ 11.48292$ 11.48292
24 שעות נמוך
$ 12.70971
$ 12.70971$ 12.70971
גבוה 24 שעות

$ 11.48292
$ 11.48292$ 11.48292

$ 12.70971
$ 12.70971$ 12.70971

--
----

--
----

+0.02%

-5.79%

+7.63%

+7.63%

PIKA PAMM (PKAM) המחיר בזמן אמת של הוא $ 11.79064. במהלך 24 השעות האחרונות, PKAM נסחר בטווח שבין שפל של $ 11.48292 לבין שיא של $ 12.70971, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PKAMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PKAM השתנה ב +0.02% במהלך השעה האחרונה, -5.79% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.63% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PIKA PAMM (PKAM) מידע שוק

--
----

$ 4.06M
$ 4.06M$ 4.06M

$ 24.76B
$ 24.76B$ 24.76B

--
----

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

ETH

שווי השוק הנוכחי של PIKA PAMM הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 4.06M. ההיצע במחזור של PKAM הוא --, עם היצע כולל של 2100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.76B.

PIKA PAMM (PKAM) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של PIKA PAMMהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.7246344-5.79%
30 ימים$ +2.06245+21.20%
60 ימים$ +4.92962+71.84%
90 ימים$ +11.38063+2,775.69%
PIKA PAMM שינוי מחיר היום

היום,PKAM רשם שינוי של $ -0.7246344 (-5.79%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

PIKA PAMM שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +2.06245 (+21.20%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

PIKA PAMM שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,PKAM ראה שינוי של $ +4.92962 (+71.84%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

PIKA PAMM שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +11.38063 (+2,775.69%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של PIKA PAMM (PKAM)?

בדוק את PIKA PAMM עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהPIKA PAMM (PKAM)

PIKA PAMM - First Multi-Chain Primary Automated Market Maker+Trading Mining Model.

PIKA PAMM זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול PIKA PAMMההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקPKAM את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים PIKA PAMMאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךPIKA PAMM לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

PIKA PAMMתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה PIKA PAMM (PKAM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות PIKA PAMM (PKAM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור PIKA PAMM.

בדוק את PIKA PAMM תחזית המחיר עכשיו‏!

PIKA PAMM (PKAM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של PIKA PAMM (PKAM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PKAM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות PIKA PAMM (PKAM)

מחפש איך לקנותPIKA PAMM? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש PIKA PAMMב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

PKAM למטבעות מקומיים

PIKA PAMM מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של PIKA PAMM, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרPIKA PAMM הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על PIKA PAMM

כמה שווה PIKA PAMM (PKAM) היום?
החי PKAMהמחיר ב USD הוא 11.79064 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PKAM ל USD?
המחיר הנוכחי של PKAM ל USD הוא $ 11.79064. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של PIKA PAMM?
שווי השוק של PKAM הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PKAM?
ההיצע במחזור של PKAM הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PKAM?
‏‏PKAM השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PKAM?
PKAM ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של PKAM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PKAM הוא $ 4.06M USD.
האם PKAM יעלה השנה?
PKAM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PKAM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

