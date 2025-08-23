מה זהPIXEL AI (PIXAI)

Pixel AI is the 1st AI-Enhanced Pixel Art and Gaming Layer on Solana.

PIXEL AIתחזית מחיר (USD)

PIXEL AI (PIXAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של PIXEL AI (PIXAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PIXAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות PIXEL AI (PIXAI)

PIXAI למטבעות מקומיים

PIXEL AI מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של PIXEL AI, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על PIXEL AI כמה שווה PIXEL AI (PIXAI) היום? החי PIXAIהמחיר ב USD הוא 0.0000341 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי PIXAI ל USD? $ 0.0000341 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של PIXAI ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של PIXEL AI? שווי השוק של PIXAI הוא -- USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של PIXAI? ההיצע במחזור של PIXAI הוא -- USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PIXAI? ‏‏PIXAI השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PIXAI? PIXAI ‏‏רשם מחירATL של -- USD . מהו נפח המסחר של PIXAI? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PIXAI הוא $ 912.49 USD . האם PIXAI יעלה השנה? PIXAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PIXAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

PIXEL AI (PIXAI) עדכונים חשובים מהתעשייה

