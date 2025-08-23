עוד על PIXAI

PIXEL AI סֵמֶל

PIXEL AI מְחִיר(PIXAI)

1 PIXAI ל USDמחיר חי:

PIXEL AI (PIXAI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:04:56 (UTC+8)

PIXEL AI (PIXAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-3.13%

-2.23%

-24.23%

-24.23%

PIXEL AI (PIXAI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0000341. במהלך 24 השעות האחרונות, PIXAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000031 לבין שיא של $ 0.00004675, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PIXAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PIXAI השתנה ב -3.13% במהלך השעה האחרונה, -2.23% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-24.23% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PIXEL AI (PIXAI) מידע שוק

SOL

שווי השוק הנוכחי של PIXEL AI הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 912.49. ההיצע במחזור של PIXAI הוא --, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 341.00K.

PIXEL AI (PIXAI) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של PIXEL AIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0000007778-2.23%
30 ימים$ -0.00001361-28.53%
60 ימים$ -0.00000409-10.71%
90 ימים$ -0.00005204-60.42%
PIXEL AI שינוי מחיר היום

היום,PIXAI רשם שינוי של $ -0.0000007778 (-2.23%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

PIXEL AI שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00001361 (-28.53%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

PIXEL AI שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,PIXAI ראה שינוי של $ -0.00000409 (-10.71%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

PIXEL AI שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00005204 (-60.42%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של PIXEL AI (PIXAI)?

בדוק את PIXEL AI עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהPIXEL AI (PIXAI)

Pixel AI is the 1st AI-Enhanced Pixel Art and Gaming Layer on Solana.

PIXEL AI זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול PIXEL AIההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקPIXAI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים PIXEL AIאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךPIXEL AI לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

PIXEL AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה PIXEL AI (PIXAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות PIXEL AI (PIXAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור PIXEL AI.

בדוק את PIXEL AI תחזית המחיר עכשיו‏!

PIXEL AI (PIXAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של PIXEL AI (PIXAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PIXAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות PIXEL AI (PIXAI)

מחפש איך לקנותPIXEL AI? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש PIXEL AIב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

PIXAI למטבעות מקומיים

1 PIXEL AI(PIXAI) ל VND
0.8973415
1 PIXEL AI(PIXAI) ל AUD
A$0.000052173
1 PIXEL AI(PIXAI) ל GBP
0.000025234
1 PIXEL AI(PIXAI) ל EUR
0.000028985
1 PIXEL AI(PIXAI) ל USD
$0.0000341
1 PIXEL AI(PIXAI) ל MYR
RM0.00014322
1 PIXEL AI(PIXAI) ל TRY
0.001397759
1 PIXEL AI(PIXAI) ל JPY
¥0.0050127
1 PIXEL AI(PIXAI) ל ARS
ARS$0.045771748
1 PIXEL AI(PIXAI) ל RUB
0.002751529
1 PIXEL AI(PIXAI) ל INR
0.002984773
1 PIXEL AI(PIXAI) ל IDR
Rp0.549999923
1 PIXEL AI(PIXAI) ל KRW
0.047360808
1 PIXEL AI(PIXAI) ל PHP
0.001931424
1 PIXEL AI(PIXAI) ל EGP
￡E.0.001654532
1 PIXEL AI(PIXAI) ל BRL
R$0.00018414
1 PIXEL AI(PIXAI) ל CAD
C$0.000047058
1 PIXEL AI(PIXAI) ל BDT
0.004148606
1 PIXEL AI(PIXAI) ל NGN
0.052140605
1 PIXEL AI(PIXAI) ל COP
$0.136947646
1 PIXEL AI(PIXAI) ל ZAR
R.0.000599137
1 PIXEL AI(PIXAI) ל UAH
0.001413445
1 PIXEL AI(PIXAI) ל VES
Bs0.004774
1 PIXEL AI(PIXAI) ל CLP
$0.032736
1 PIXEL AI(PIXAI) ל PKR
Rs0.009668032
1 PIXEL AI(PIXAI) ל KZT
0.018244864
1 PIXEL AI(PIXAI) ל THB
฿0.001105863
1 PIXEL AI(PIXAI) ל TWD
NT$0.001038345
1 PIXEL AI(PIXAI) ל AED
د.إ0.000125147
1 PIXEL AI(PIXAI) ל CHF
Fr0.00002728
1 PIXEL AI(PIXAI) ל HKD
HK$0.000266321
1 PIXEL AI(PIXAI) ל AMD
֏0.013054844
1 PIXEL AI(PIXAI) ל MAD
.د.م0.0003069
1 PIXEL AI(PIXAI) ל MXN
$0.000633237
1 PIXEL AI(PIXAI) ל SAR
ريال0.000127875
1 PIXEL AI(PIXAI) ל PLN
0.000124124
1 PIXEL AI(PIXAI) ל RON
лв0.000147312
1 PIXEL AI(PIXAI) ל SEK
kr0.000324973
1 PIXEL AI(PIXAI) ל BGN
лв0.000056947
1 PIXEL AI(PIXAI) ל HUF
Ft0.011586498
1 PIXEL AI(PIXAI) ל CZK
0.000715759
1 PIXEL AI(PIXAI) ל KWD
د.ك0.0000104005
1 PIXEL AI(PIXAI) ל ILS
0.000114576
1 PIXEL AI(PIXAI) ל AOA
Kz0.031084537
1 PIXEL AI(PIXAI) ל BHD
.د.ب0.0000128557
1 PIXEL AI(PIXAI) ל BMD
$0.0000341
1 PIXEL AI(PIXAI) ל DKK
kr0.000217558
1 PIXEL AI(PIXAI) ל HNL
L0.000892738
1 PIXEL AI(PIXAI) ל MUR
0.001556324
1 PIXEL AI(PIXAI) ל NAD
$0.000597773
1 PIXEL AI(PIXAI) ל NOK
kr0.000343728
1 PIXEL AI(PIXAI) ל NZD
$0.00005797
1 PIXEL AI(PIXAI) ל PAB
B/.0.0000341
1 PIXEL AI(PIXAI) ל PGK
K0.000143902
1 PIXEL AI(PIXAI) ל QAR
ر.ق0.000123783
1 PIXEL AI(PIXAI) ל RSD
дин.0.00341682

PIXEL AI מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של PIXEL AI, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרPIXEL AI הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על PIXEL AI

כמה שווה PIXEL AI (PIXAI) היום?
החי PIXAIהמחיר ב USD הוא 0.0000341 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PIXAI ל USD?
המחיר הנוכחי של PIXAI ל USD הוא $ 0.0000341. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של PIXEL AI?
שווי השוק של PIXAI הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PIXAI?
ההיצע במחזור של PIXAI הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PIXAI?
‏‏PIXAI השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PIXAI?
PIXAI ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של PIXAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PIXAI הוא $ 912.49 USD.
האם PIXAI יעלה השנה?
PIXAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PIXAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:04:56 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

