Pippin (PIPPIN) ניתוח טכני היום דף Pippin הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של PIPPIN מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Pippin למטה. הירשם

Pippin (PIPPIN) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.019549 -- +16.84% +14.06% -16.47%

Pippin אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Pippin במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכירה חזקה מכור 15 נייטרלי 9 קנה 2 ממוצעים נעים : מכירה חזקה מכור 9 נייטרלי 4 קנה 1 אינדיקטורים טכניים : מכירה חזקה מכור 6 נייטרלי 5 קנה 1 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.01969 0.01966 R2 0.01966 0.01963 R1 0.01961 0.01961 PP 0.01958 0.01958 S1 0.01953 0.01955 S2 0.0195 0.01953 S3 0.01945 0.0195

Pippin אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -7.60M $7.76 M $15.36 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.06M קניות פעילות ל-3 ימים $2.12 M מכירות פעילות ל-3 ימים $2.17 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.01M קניות פעילות ל-7 ימים $3.67 M מכירות פעילות ל-7 ימים $3.68 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Pippin זרימת הון זרימת נטו פנימה PIPPINUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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