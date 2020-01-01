קנה קריפטושווקיםספוטחוזים עתידייםETHלהרוויחמרכז אירועיםמרכז תגמולים
עוד
$1,000,000 TradFi Gala
הירשם
האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Pippin, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Pippin, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

עוד על PIPPIN

PIPPIN מידע על מחיר

מה זה PIPPIN

PIPPIN אתר רשמי

PIPPIN טוקניומיקה

PIPPIN תחזית מחיר

PIPPIN היסטוריה

PIPPIN מדריך קנייה

PIPPINממיר מטבעות לפיאט

PIPPIN ספוט

PIPPIN חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Pippin (PIPPIN) ניתוח טכני היום

Pippin (PIPPIN) ניתוח טכני היום

דף Pippin הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של PIPPIN מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Pippin למטה.

Pippin (PIPPIN) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.019549--+16.84%+14.06%-16.47%
למידע נוסף על Pippin מחיר

Pippin אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Pippin במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכירה חזקה
מכור 15
נייטרלי 9
קנה 2
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 9נייטרלי 4קנה 1
אינדיקטורים טכניים:מכירה חזקהמכור 6נייטרלי 5קנה 1
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.01969
0.01966
R2
0.01966
0.01963
R1
0.01961
0.01961
PP
0.01958
0.01958
S1
0.01953
0.01955
S2
0.0195
0.01953
S3
0.01945
0.0195

Pippin אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-7.60M
$7.76 M
$15.36 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.06M
קניות פעילות ל-3 ימים
$2.12 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$2.17 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.01M
קניות פעילות ל-7 ימים
$3.67 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$3.68 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Pippin זרימת הון

זרימת נטו פנימהPIPPINUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Pippin

סחור ב Pippin (PIPPIN) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Pippin מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTPIPPIN
$0.019549
$0.019549$0.019549
+1.30%
7.25M (USDT)
/USDCPIPPIN
$0.01954
$0.01954$0.01954
+1.19%
2.80M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

PIPPIN-ל-USD מחשבון

סְכוּם

PIPPIN
PIPPIN
USD
USD

1 PIPPIN = 0.019549 USD

ניתוח טכני נוסף של קריפטו

מצאו עוד ניתוחי מחירים של מטבעות קריפטו פופולריים.