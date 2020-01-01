pipedog (PIPEDOG) ניתוח טכני היום דף pipedog הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של PIPEDOG מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של pipedog למטה. הירשם

pipedog (PIPEDOG) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.002486 -- -16.05% +65.73% +65.73%

Pipedog אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Pipedog במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 7 נייטרלי 2 קנה 17 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 0 נייטרלי 0 קנה 14 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 7 נייטרלי 2 קנה 3 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.002464 0.002463 R2 0.002463 0.002462 R1 0.002462 0.002462 PP 0.002461 0.002461 S1 0.00246 0.00246 S2 0.002459 0.00246 S3 0.002458 0.002459

Pipedog אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.01M $0.02 M $0.03 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.00M קניות פעילות ל-3 ימים $0.00 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.00 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.00M קניות פעילות ל-7 ימים $0.00 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.01 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Pipedog זרימת הון זרימת נטו פנימה PIPEDOGUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

סחור ב pipedog (PIPEDOG) בשווקים של MEXC חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב pipedog מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות. זוגות מחיר שינוי 24 שעות נפח 24 שעות / USD1 PIPEDOG $0.002458 $0.002458 $0.002458 -3.30% 21.59M (USDT) סַחַר / USDT PIPEDOG $0.002489 $0.002489 $0.002489 -0.79% 29.82M (USDT) סַחַר