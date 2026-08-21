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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Pieverse, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Pieverse, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Pieverse (PIEVERSE) ניתוח טכני היום

Pieverse (PIEVERSE) ניתוח טכני היום

דף Pieverse הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של PIEVERSE מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Pieverse למטה.

Pieverse (PIEVERSE) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.9688--+25.10%+42.76%+34.55%
למידע נוסף על Pieverse מחיר

Pieverse אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Pieverse במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 8
נייטרלי 2
קנה 16
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 1קנה 13
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 8נייטרלי 1קנה 3
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.972
0.972
R2
0.972
0.9719
R1
0.9719
0.9719
PP
0.9719
0.9719
S1
0.9718
0.9718
S2
0.9718
0.9718
S3
0.9717
0.9718

Pieverse אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.24M
$1.83 M
$2.07 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.57 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.57 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.05M
קניות פעילות ל-7 ימים
$2.71 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$2.75 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Pieverse זרימת הון

זרימת נטו פנימהPIEVERSEUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M0.97
2026-08-20-$0.14 M0.98
2026-08-19$0.08 M0.90
2026-08-18-$0.02 M0.89
2026-08-17-$0.11 M0.85

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Pieverse

סחור ב Pieverse (PIEVERSE) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Pieverse מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTPIEVERSE
$0.9688
$0.9688$0.9688
-1.06%
82.78K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

PIEVERSE-ל-USD מחשבון

סְכוּם

PIEVERSE
PIEVERSE
USD
USD

1 PIEVERSE = 0.9688 USD

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