Pi Network (PI) ניתוח טכני היום דף Pi Network הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של PI מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Pi Network למטה. הירשם

Pi Network (PI) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.09144 -- +3.01% -0.59% -39.44%

Pi Network אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Pi Network במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 8 נייטרלי 1 קנה 17 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 1 נייטרלי 0 קנה 13 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 7 נייטרלי 1 קנה 4 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.09176 0.09167 R2 0.09167 0.09161 R1 0.09162 0.09158 PP 0.09153 0.09153 S1 0.09148 0.09147 S2 0.09139 0.09144 S3 0.09134 0.09139

Pi Network אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.37M $5.58 M $5.95 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.11M קניות פעילות ל-3 ימים $1.73 M מכירות פעילות ל-3 ימים $1.62 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.18M קניות פעילות ל-7 ימים $3.72 M מכירות פעילות ל-7 ימים $3.54 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Pi Network זרימת הון זרימת נטו פנימה PIUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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