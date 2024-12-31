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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Pi Network, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Pi Network, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Pi Network (PI) ניתוח טכני היום

Pi Network (PI) ניתוח טכני היום

דף Pi Network הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של PI מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Pi Network למטה.

Pi Network (PI) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.09144--+3.01%-0.59%-39.44%
למידע נוסף על Pi Network מחיר

Pi Network אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Pi Network במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 8
נייטרלי 1
קנה 17
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 1נייטרלי 0קנה 13
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 7נייטרלי 1קנה 4
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.09176
0.09167
R2
0.09167
0.09161
R1
0.09162
0.09158
PP
0.09153
0.09153
S1
0.09148
0.09147
S2
0.09139
0.09144
S3
0.09134
0.09139

Pi Network אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.37M
$5.58 M
$5.95 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.11M
קניות פעילות ל-3 ימים
$1.73 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$1.62 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.18M
קניות פעילות ל-7 ימים
$3.72 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$3.54 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Pi Network זרימת הון

זרימת נטו פנימהPIUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Pi Network

סחור ב Pi Network (PI) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Pi Network מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTPI
$0.09144
$0.09144$0.09144
+0.04%
2.95M (USDT)
/USDCPI
$0.09161
$0.09161$0.09161
+0.29%
644.92K (USDT)
/USD1PI
$0.0915
$0.0915$0.0915
+0.26%
579.14K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

PI-ל-USD מחשבון

סְכוּם

PI
PI
USD
USD

1 PI = 0.09144 USD

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