Puffverse (PFVS) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.007671. במהלך 24 השעות האחרונות, PFVS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.006394 לבין שיא של $ 0.008473, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PFVSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, PFVS השתנה ב -9.47% במהלך השעה האחרונה, +18.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Puffverse (PFVS) מידע שוק
$ 894.44K
$ 894.44K$ 894.44K
$ 54.68K
$ 54.68K$ 54.68K
$ 7.67M
$ 7.67M$ 7.67M
116.60M
116.60M 116.60M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
11.66%
RONIN
שווי השוק הנוכחי של Puffverse הוא $ 894.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 54.68K. ההיצע במחזור של PFVS הוא 116.60M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.67M.
Puffverse (PFVS) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Puffverseהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.00117593
+18.13%
30 ימים
$ -0.001016
-11.70%
60 ימים
$ -0.013279
-63.39%
90 ימים
$ -0.072129
-90.39%
Puffverse שינוי מחיר היום
היום,PFVS רשם שינוי של $ +0.00117593 (+18.13%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Puffverse שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.001016 (-11.70%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Puffverse שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,PFVS ראה שינוי של $ -0.013279 (-63.39%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Puffverse שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.072129 (-90.39%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Puffverse (PFVS)?
Puffverse is a Disney-like dreamland of the 3D metaverse that aims to connect virtuality in Web 3 and reality in Web 2, with more than just a fun Party Game and a Cloud Gaming Platform.
Puffverse זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Puffverseההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקPFVS את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Puffverseאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךPuffverse לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Puffverseתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Puffverse (PFVS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Puffverse (PFVS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Puffverse.
הבנת הטוקנומיקה של Puffverse (PFVS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PFVS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Puffverse (PFVS)
מחפש איך לקנותPuffverse? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Puffverseב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.