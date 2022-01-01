Pear Protocol (PEAR) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Pear Protocol (PEAR), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Pear Protocol (PEAR) מידע The home of pair trading. אתר רשמי: https://www.pear.garden/ מסמך לבן: https://docs.pearprotocol.io/ סייר בלוקים: https://arbiscan.io/token/0x3212dc0F8c834e4DE893532d27CC9B6001684DB0 קנה PEARעכשיו!

Pear Protocol (PEAR) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Pear Protocol (PEAR), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): $ 20.35M $ 20.35M $ 20.35M שיא כל הזמנים: $ 0.0944 $ 0.0944 $ 0.0944 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.02035 $ 0.02035 $ 0.02035 למידע נוסף על Pear Protocol (PEAR) מחיר

Pear Protocol (PEAR) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Pear Protocol (PEAR) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של PEAR אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות PEARהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את PEARטוקניומיקה, חקרו אתPEARהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

