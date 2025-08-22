עוד על PEAR

PEAR מידע על מחיר

PEAR מסמך לבן

PEAR אתר רשמי

PEAR טוקניומיקה

PEAR תחזית מחיר

PEAR היסטוריה

PEAR מדריך קנייה

PEARממיר מטבעות לפיאט

PEAR ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Pear Protocol סֵמֶל

Pear Protocol מְחִיר(PEAR)

1 PEAR ל USDמחיר חי:

$0.02134
$0.02134$0.02134
-8.64%1D
USD
Pear Protocol (PEAR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:31:28 (UTC+8)

Pear Protocol (PEAR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.021
$ 0.021$ 0.021
24 שעות נמוך
$ 0.02414
$ 0.02414$ 0.02414
גבוה 24 שעות

$ 0.021
$ 0.021$ 0.021

$ 0.02414
$ 0.02414$ 0.02414

--
----

--
----

-0.19%

-8.64%

-20.29%

-20.29%

Pear Protocol (PEAR) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.02134. במהלך 24 השעות האחרונות, PEAR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.021 לבין שיא של $ 0.02414, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PEARהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PEAR השתנה ב -0.19% במהלך השעה האחרונה, -8.64% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-20.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pear Protocol (PEAR) מידע שוק

--
----

$ 38.76K
$ 38.76K$ 38.76K

$ 21.34M
$ 21.34M$ 21.34M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ARB

שווי השוק הנוכחי של Pear Protocol הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 38.76K. ההיצע במחזור של PEAR הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.34M.

Pear Protocol (PEAR) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Pear Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0020181-8.64%
30 ימים$ -0.01597-42.81%
60 ימים$ +0.00301+16.42%
90 ימים$ -0.00317-12.94%
Pear Protocol שינוי מחיר היום

היום,PEAR רשם שינוי של $ -0.0020181 (-8.64%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Pear Protocol שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.01597 (-42.81%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Pear Protocol שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,PEAR ראה שינוי של $ +0.00301 (+16.42%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Pear Protocol שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00317 (-12.94%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Pear Protocol (PEAR)?

בדוק את Pear Protocol עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהPear Protocol (PEAR)

The home of pair trading.

Pear Protocol זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Pear Protocolההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקPEAR את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Pear Protocolאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךPear Protocol לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Pear Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Pear Protocol (PEAR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Pear Protocol (PEAR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Pear Protocol.

בדוק את Pear Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

Pear Protocol (PEAR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Pear Protocol (PEAR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PEAR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Pear Protocol (PEAR)

מחפש איך לקנותPear Protocol? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Pear Protocolב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

PEAR למטבעות מקומיים

1 Pear Protocol(PEAR) ל VND
561.5621
1 Pear Protocol(PEAR) ל AUD
A$0.0326502
1 Pear Protocol(PEAR) ל GBP
0.0157916
1 Pear Protocol(PEAR) ל EUR
0.018139
1 Pear Protocol(PEAR) ל USD
$0.02134
1 Pear Protocol(PEAR) ל MYR
RM0.089628
1 Pear Protocol(PEAR) ל TRY
0.8745132
1 Pear Protocol(PEAR) ל JPY
¥3.13698
1 Pear Protocol(PEAR) ל ARS
ARS$28.19014
1 Pear Protocol(PEAR) ל RUB
1.7251256
1 Pear Protocol(PEAR) ל INR
1.868317
1 Pear Protocol(PEAR) ל IDR
Rp349.8360096
1 Pear Protocol(PEAR) ל KRW
29.5977264
1 Pear Protocol(PEAR) ל PHP
1.2082708
1 Pear Protocol(PEAR) ל EGP
￡E.1.0352034
1 Pear Protocol(PEAR) ל BRL
R$0.1156628
1 Pear Protocol(PEAR) ל CAD
C$0.0294492
1 Pear Protocol(PEAR) ל BDT
2.5962244
1 Pear Protocol(PEAR) ל NGN
32.5799914
1 Pear Protocol(PEAR) ל COP
$85.7027204
1 Pear Protocol(PEAR) ל ZAR
R.0.3743036
1 Pear Protocol(PEAR) ל UAH
0.884543
1 Pear Protocol(PEAR) ל VES
Bs2.9876
1 Pear Protocol(PEAR) ל CLP
$20.46506
1 Pear Protocol(PEAR) ל PKR
Rs6.0503168
1 Pear Protocol(PEAR) ל KZT
11.4177536
1 Pear Protocol(PEAR) ל THB
฿0.6920562
1 Pear Protocol(PEAR) ל TWD
NT$0.6500164
1 Pear Protocol(PEAR) ל AED
د.إ0.0783178
1 Pear Protocol(PEAR) ל CHF
Fr0.017072
1 Pear Protocol(PEAR) ל HKD
HK$0.1666654
1 Pear Protocol(PEAR) ל AMD
֏8.1480388
1 Pear Protocol(PEAR) ל MAD
.د.م0.19206
1 Pear Protocol(PEAR) ל MXN
$0.3977776
1 Pear Protocol(PEAR) ל SAR
ريال0.080025
1 Pear Protocol(PEAR) ל PLN
0.0776776
1 Pear Protocol(PEAR) ל RON
лв0.0921888
1 Pear Protocol(PEAR) ל SEK
kr0.2029434
1 Pear Protocol(PEAR) ל BGN
лв0.0356378
1 Pear Protocol(PEAR) ל HUF
Ft7.2560268
1 Pear Protocol(PEAR) ל CZK
0.4477132
1 Pear Protocol(PEAR) ל KWD
د.ك0.0065087
1 Pear Protocol(PEAR) ל ILS
0.0719158
1 Pear Protocol(PEAR) ל AOA
Kz19.4529038
1 Pear Protocol(PEAR) ל BHD
.د.ب0.00802384
1 Pear Protocol(PEAR) ל BMD
$0.02134
1 Pear Protocol(PEAR) ל DKK
kr0.1361492
1 Pear Protocol(PEAR) ל HNL
L0.5586812
1 Pear Protocol(PEAR) ל MUR
0.9739576
1 Pear Protocol(PEAR) ל NAD
$0.3740902
1 Pear Protocol(PEAR) ל NOK
kr0.215534
1 Pear Protocol(PEAR) ל NZD
$0.036278
1 Pear Protocol(PEAR) ל PAB
B/.0.02134
1 Pear Protocol(PEAR) ל PGK
K0.0900548
1 Pear Protocol(PEAR) ל QAR
ر.ق0.0774642
1 Pear Protocol(PEAR) ל RSD
дин.2.137201

Pear Protocol מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Pear Protocol, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרPear Protocol הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Pear Protocol

כמה שווה Pear Protocol (PEAR) היום?
החי PEARהמחיר ב USD הוא 0.02134 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PEAR ל USD?
המחיר הנוכחי של PEAR ל USD הוא $ 0.02134. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Pear Protocol?
שווי השוק של PEAR הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PEAR?
ההיצע במחזור של PEAR הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PEAR?
‏‏PEAR השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PEAR?
PEAR ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של PEAR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PEAR הוא $ 38.76K USD.
האם PEAR יעלה השנה?
PEAR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PEAR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:31:28 (UTC+8)

Pear Protocol (PEAR) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

PEAR-ל-USD מחשבון

סְכוּם

PEAR
PEAR
USD
USD

1 PEAR = 0.02134 USD

מסחרPEAR

USDTPEAR
$0.02134
$0.02134$0.02134
-8.52%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד