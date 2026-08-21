קנה קריפטושווקיםספוטחוזים עתידייםETHלהרוויחמרכז אירועיםמרכז תגמולים
עוד
$1,000,000 TradFi Gala
הירשם
האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Peaq network, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Peaq network, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

עוד על PEAQ

PEAQ מידע על מחיר

מה זה PEAQ

PEAQ מסמך לבן

PEAQ אתר רשמי

PEAQ טוקניומיקה

PEAQ תחזית מחיר

PEAQ היסטוריה

PEAQ מדריך קנייה

PEAQממיר מטבעות לפיאט

PEAQ ספוט

PEAQ חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

peaq network (PEAQ) ניתוח טכני היום

peaq network (PEAQ) ניתוח טכני היום

דף peaq network הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של PEAQ מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של peaq network למטה.

peaq network (PEAQ) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.01895--+11.47%+1.88%-40.60%
למידע נוסף על peaq network מחיר

Peaq network אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Peaq network במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 9
נייטרלי 4
קנה 13
ממוצעים נעים:נייטרלימכור 7נייטרלי 1קנה 6
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 2נייטרלי 3קנה 7
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.01898
0.01897
R2
0.01897
0.01896
R1
0.01896
0.01895
PP
0.01895
0.01895
S1
0.01894
0.01894
S2
0.01893
0.01893
S3
0.01892
0.01893

Peaq network אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.37M
$1.73 M
$2.10 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.02M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.08 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.06 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.58 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.58 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Peaq network זרימת הון

זרימת נטו פנימהPEAQUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.01 M0.02
2026-08-20$0.02 M0.02
2026-08-19$0.01 M0.02
2026-08-18-$0.02 M0.02
2026-08-17$0.00 M0.02

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על peaq network

סחור ב peaq network (PEAQ) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב peaq network מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTPEAQ
$0.01895
$0.01895$0.01895
-0.42%
4.10M (USDT)
/USDCPEAQ
$0.01896
$0.01896$0.01896
-0.21%
3.06M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

PEAQ-ל-USD מחשבון

סְכוּם

PEAQ
PEAQ
USD
USD

1 PEAQ = 0.01895 USD

ניתוח טכני נוסף של קריפטו

מצאו עוד ניתוחי מחירים של מטבעות קריפטו פופולריים.