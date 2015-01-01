PDD Holdings (Ondo) (PDDON) ניתוח טכני היום דף PDD Holdings (Ondo) הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של PDDON מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של PDD Holdings (Ondo) למטה. הירשם

PDD Holdings (Ondo) (PDDON) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים -- -- -- -- --

PDD Holdings (Ondo) זרימת הון זרימת נטו פנימה PDDONUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.