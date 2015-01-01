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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על PDD Holdings (Ondo), כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על PDD Holdings (Ondo), כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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PDD Holdings (Ondo) (PDDON) ניתוח טכני היום

PDD Holdings (Ondo) (PDDON) ניתוח טכני היום

דף PDD Holdings (Ondo) הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של PDDON מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של PDD Holdings (Ondo) למטה.

PDD Holdings (Ondo) (PDDON) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
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למידע נוסף על PDD Holdings (Ondo) מחיר

PDD Holdings (Ondo) זרימת הון

זרימת נטו פנימהPDDONUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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PDDON-ל-USD מחשבון

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