המחיר החי של Polyculeהיום הוא 0.01752 USD. עקוב אחר עדכונים בזמן אמת PCULE של USDהמחיר, תרשימים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות ועוד. בדוק PCULE בקלות את מגמת המחיר ב MEXC עכשיו.המחיר החי של Polyculeהיום הוא 0.01752 USD. עקוב אחר עדכונים בזמן אמת PCULE של USDהמחיר, תרשימים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות ועוד. בדוק PCULE בקלות את מגמת המחיר ב MEXC עכשיו.

עוד על PCULE

PCULE מידע על מחיר

PCULE טוקניומיקה

PCULE תחזית מחיר

PCULE היסטוריה

PCULE מדריך קנייה

PCULEממיר מטבעות לפיאט

PCULE ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Polycule סֵמֶל

Polycule מְחִיר(PCULE)

1 PCULE ל USDמחיר חי:

$0.01752
$0.01752$0.01752
-22.54%1D
USD
Polycule (PCULE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-10-17 21:02:56 (UTC+8)

Polycule (PCULE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01479
$ 0.01479$ 0.01479
24 שעות נמוך
$ 0.02457
$ 0.02457$ 0.02457
גבוה 24 שעות

$ 0.01479
$ 0.01479$ 0.01479

$ 0.02457
$ 0.02457$ 0.02457

--
----

--
----

+0.05%

-22.54%

-54.18%

-54.18%

Polycule (PCULE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.01752. במהלך 24 השעות האחרונות, PCULE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01479 לבין שיא של $ 0.02457, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PCULEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PCULE השתנה ב +0.05% במהלך השעה האחרונה, -22.54% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-54.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Polycule (PCULE) מידע שוק

--
----

$ 56.16K
$ 56.16K$ 56.16K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

שווי השוק הנוכחי של Polycule הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 56.16K. ההיצע במחזור של PCULE הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.

Polycule (PCULE) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Polyculeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0050981-22.54%
30 ימים$ -0.00283-13.91%
60 ימים$ +0.00752+75.20%
90 ימים$ +0.00752+75.20%
Polycule שינוי מחיר היום

היום,PCULE רשם שינוי של $ -0.0050981 (-22.54%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Polycule שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00283 (-13.91%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Polycule שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,PCULE ראה שינוי של $ +0.00752 (+75.20%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Polycule שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.00752 (+75.20%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Polycule (PCULE)?

בדוק את Polycule עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהPolycule (PCULE)

Trade Polymarket events on telegram.

Polycule זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Polyculeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקPCULE את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Polyculeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךPolycule לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Polyculeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Polycule (PCULE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Polycule (PCULE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Polycule.

בדוק את Polycule תחזית המחיר עכשיו‏!

Polycule (PCULE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Polycule (PCULE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PCULE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Polycule (PCULE)

מחפש איך לקנותPolycule? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Polyculeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

PCULE למטבעות מקומיים

1 Polycule(PCULE) ל VND
461.0388
1 Polycule(PCULE) ל AUD
A$0.0269808
1 Polycule(PCULE) ל GBP
0.0129648
1 Polycule(PCULE) ל EUR
0.014892
1 Polycule(PCULE) ל USD
$0.01752
1 Polycule(PCULE) ל MYR
RM0.0739344
1 Polycule(PCULE) ל TRY
0.7347888
1 Polycule(PCULE) ל JPY
¥2.628
1 Polycule(PCULE) ל ARS
ARS$24.6411792
1 Polycule(PCULE) ל RUB
1.4282304
1 Polycule(PCULE) ל INR
1.5421104
1 Polycule(PCULE) ל IDR
Rp291.9998832
1 Polycule(PCULE) ל PHP
1.018788
1 Polycule(PCULE) ל EGP
￡E.0.8334264
1 Polycule(PCULE) ל BRL
R$0.095484
1 Polycule(PCULE) ל CAD
C$0.024528
1 Polycule(PCULE) ל BDT
2.1344616
1 Polycule(PCULE) ל NGN
25.7267184
1 Polycule(PCULE) ל COP
$67.384548
1 Polycule(PCULE) ל ZAR
R.0.3046728
1 Polycule(PCULE) ל UAH
0.7312848
1 Polycule(PCULE) ל TZS
T.Sh.43.04664
1 Polycule(PCULE) ל VES
Bs3.52152
1 Polycule(PCULE) ל CLP
$16.74912
1 Polycule(PCULE) ל PKR
Rs4.9602624
1 Polycule(PCULE) ל KZT
9.4294392
1 Polycule(PCULE) ל THB
฿0.5741304
1 Polycule(PCULE) ל TWD
NT$0.5373384
1 Polycule(PCULE) ל AED
د.إ0.0642984
1 Polycule(PCULE) ל CHF
Fr0.0138408
1 Polycule(PCULE) ל HKD
HK$0.1359552
1 Polycule(PCULE) ל AMD
֏6.7306584
1 Polycule(PCULE) ל MAD
.د.م0.1601328
1 Polycule(PCULE) ל MXN
$0.3227184
1 Polycule(PCULE) ל SAR
ريال0.0657
1 Polycule(PCULE) ל ETB
Br2.5785936
1 Polycule(PCULE) ל KES
KSh2.2632336
1 Polycule(PCULE) ל JOD
د.أ0.01242168
1 Polycule(PCULE) ל PLN
0.0635976
1 Polycule(PCULE) ל RON
лв0.076212
1 Polycule(PCULE) ל SEK
kr0.165564
1 Polycule(PCULE) ל BGN
лв0.0292584
1 Polycule(PCULE) ל HUF
Ft5.85168
1 Polycule(PCULE) ל CZK
0.3647664
1 Polycule(PCULE) ל KWD
د.ك0.0053436
1 Polycule(PCULE) ל ILS
0.057816
1 Polycule(PCULE) ל BOB
Bs0.1210632
1 Polycule(PCULE) ל AZN
0.029784
1 Polycule(PCULE) ל TJS
SM0.1615344
1 Polycule(PCULE) ל GEL
0.047304
1 Polycule(PCULE) ל AOA
Kz15.9707064
1 Polycule(PCULE) ל BHD
.د.ب0.00658752
1 Polycule(PCULE) ל BMD
$0.01752
1 Polycule(PCULE) ל DKK
kr0.1119528
1 Polycule(PCULE) ל HNL
L0.4602504
1 Polycule(PCULE) ל MUR
0.7889256
1 Polycule(PCULE) ל NAD
$0.3055488
1 Polycule(PCULE) ל NOK
kr0.1762512
1 Polycule(PCULE) ל NZD
$0.0304848
1 Polycule(PCULE) ל PAB
B/.0.01752
1 Polycule(PCULE) ל PGK
K0.0746352
1 Polycule(PCULE) ל QAR
ر.ق0.0637728
1 Polycule(PCULE) ל RSD
дин.1.758132
1 Polycule(PCULE) ל UZS
soʻm213.6585024
1 Polycule(PCULE) ל ALL
L1.4485536
1 Polycule(PCULE) ל ANG
ƒ0.0313608
1 Polycule(PCULE) ל AWG
ƒ0.0313608
1 Polycule(PCULE) ל BBD
$0.03504
1 Polycule(PCULE) ל BAM
KM0.0292584
1 Polycule(PCULE) ל BIF
Fr51.66648
1 Polycule(PCULE) ל BND
$0.0226008
1 Polycule(PCULE) ל BSD
$0.01752
1 Polycule(PCULE) ל JMD
$2.8161648
1 Polycule(PCULE) ל KHR
70.64502
1 Polycule(PCULE) ל KMF
Fr7.41096
1 Polycule(PCULE) ל LAK
380.8695576
1 Polycule(PCULE) ל LKR
රු5.3057568
1 Polycule(PCULE) ל MDL
L0.29346
1 Polycule(PCULE) ל MGA
Ar77.8665888
1 Polycule(PCULE) ל MOP
P0.14016
1 Polycule(PCULE) ל MVR
0.268056
1 Polycule(PCULE) ל MWK
MK30.363912
1 Polycule(PCULE) ל MZN
MT1.119528
1 Polycule(PCULE) ל NPR
रु2.4678672
1 Polycule(PCULE) ל PYG
124.25184
1 Polycule(PCULE) ל RWF
Fr25.42152
1 Polycule(PCULE) ל SBD
$0.1441896
1 Polycule(PCULE) ל SCR
0.2416008
1 Polycule(PCULE) ל SRD
$0.6874848
1 Polycule(PCULE) ל SVC
$0.1533
1 Polycule(PCULE) ל SZL
L0.3053736
1 Polycule(PCULE) ל TMT
m0.06132
1 Polycule(PCULE) ל TND
د.ت0.0511584
1 Polycule(PCULE) ל TTD
$0.1187856
1 Polycule(PCULE) ל UGX
Sh60.40896
1 Polycule(PCULE) ל XAF
Fr9.82872
1 Polycule(PCULE) ל XCD
$0.047304
1 Polycule(PCULE) ל XOF
Fr9.82872
1 Polycule(PCULE) ל XPF
Fr1.78704
1 Polycule(PCULE) ל BWP
P0.234768
1 Polycule(PCULE) ל BZD
$0.0352152
1 Polycule(PCULE) ל CVE
$1.6528368
1 Polycule(PCULE) ל DJF
Fr3.11856
1 Polycule(PCULE) ל DOP
$1.1034096
1 Polycule(PCULE) ל DZD
د.ج2.280228
1 Polycule(PCULE) ל FJD
$0.0397704
1 Polycule(PCULE) ל GNF
Fr152.3364
1 Polycule(PCULE) ל GTQ
Q0.1342032
1 Polycule(PCULE) ל GYD
$3.6658848
1 Polycule(PCULE) ל ISK
kr2.11992

Polycule מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Polycule, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Polycule

כמה שווה Polycule (PCULE) היום?
החי PCULEהמחיר ב USD הוא 0.01752 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PCULE ל USD?
המחיר הנוכחי של PCULE ל USD הוא $ 0.01752. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Polycule?
שווי השוק של PCULE הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PCULE?
ההיצע במחזור של PCULE הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PCULE?
‏‏PCULE השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PCULE?
PCULE ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של PCULE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PCULE הוא $ 56.16K USD.
האם PCULE יעלה השנה?
PCULE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PCULE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-10-17 21:02:56 (UTC+8)

Polycule (PCULE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
10-16 21:36:00עדכוני תעשייה
ETF ביטקוין ספוט בארה"ב רואים זרימה שלילית נטו של 104 מיליון דולר אתמול
10-16 15:41:06עדכוני תעשייה
לאחר הקריסה של "1011", הריבית הפתוחה בחוזים של מטבעות הקריפטו המרכזיים בשוק ממשיכה להישאר בשפל של שישה חודשים
10-15 12:29:00עדכוני תעשייה
697 מיליון דולר חוסלו בשוק ב-24 השעות האחרונות, יותר מ-200,000 סוחרים חוסלו
10-15 05:12:00תובנות מומחים
פאוול: הצמיחה הכלכלית הנוכחית עשויה להיות טובה יותר מהצפוי, הורדת ריבית בספטמבר היא סבירה
10-14 20:24:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים יורדים בכל הלוח, SKYAI צונח מעל 40% ב-24 שעות
10-14 19:19:00עדכוני תעשייה
חיסולים בשוק עולים ל-624 מיליון דולר ב-24 השעות האחרונות, יותר מ-210,000 סוחרים חוסלו

חדשות חמות

למה הרבה אנשים עדיין מפסידים כסף במהלך רבע עלייה?

October 6, 2025

עליית הרשתות השכבתיות של הביטקוין: הבנת הטכנולוגיה שעושה מהפך בעתיד הביטקוין ב-2025

October 6, 2025

אלטקוין ב-2025: כשה-TOTAL3 מגיע לשיאים חדשים אבל התיק שלך לא זז

October 5, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

PCULE-ל-USD מחשבון

סְכוּם

PCULE
PCULE
USD
USD

1 PCULE = 0.01752 USD

מסחרPCULE

/USDTPCULE
$0.01752
$0.01752$0.01752
-22.50%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד