Polycule (PCULE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.01752. במהלך 24 השעות האחרונות, PCULE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01479 לבין שיא של $ 0.02457, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PCULEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, PCULE השתנה ב +0.05% במהלך השעה האחרונה, -22.54% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-54.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Polycule הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 56.16K. ההיצע במחזור של PCULE הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.
עקוב אחר שינויי המחירים של Polyculeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.0050981
|-22.54%
|30 ימים
|$ -0.00283
|-13.91%
|60 ימים
|$ +0.00752
|+75.20%
|90 ימים
|$ +0.00752
|+75.20%
היום,PCULE רשם שינוי של $ -0.0050981 (-22.54%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00283 (-13.91%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
הרחבת התצוגה ל-60 יום,PCULE ראה שינוי של $ +0.00752 (+75.20%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.00752 (+75.20%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Polycule (PCULE)?
בדוק את Polycule עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.
Trade Polymarket events on telegram.
Polycule זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Polyculeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול
- לבדוקPCULE את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Polyculeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךPolycule לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
כמה יהיה Polycule (PCULE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Polycule (PCULE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Polycule.
בדוק את Polycule תחזית המחיר עכשיו!
הבנת הטוקנומיקה של Polycule (PCULE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PCULE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
מחפש איך לקנותPolycule? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Polyculeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
למובן מעמיק יותר של Polycule, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|10-16 21:36:00
|עדכוני תעשייה
ETF ביטקוין ספוט בארה"ב רואים זרימה שלילית נטו של 104 מיליון דולר אתמול
|10-16 15:41:06
|עדכוני תעשייה
לאחר הקריסה של "1011", הריבית הפתוחה בחוזים של מטבעות הקריפטו המרכזיים בשוק ממשיכה להישאר בשפל של שישה חודשים
|10-15 12:29:00
|עדכוני תעשייה
697 מיליון דולר חוסלו בשוק ב-24 השעות האחרונות, יותר מ-200,000 סוחרים חוסלו
|10-15 05:12:00
|תובנות מומחים
פאוול: הצמיחה הכלכלית הנוכחית עשויה להיות טובה יותר מהצפוי, הורדת ריבית בספטמבר היא סבירה
|10-14 20:24:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים יורדים בכל הלוח, SKYAI צונח מעל 40% ב-24 שעות
|10-14 19:19:00
|עדכוני תעשייה
חיסולים בשוק עולים ל-624 מיליון דולר ב-24 השעות האחרונות, יותר מ-210,000 סוחרים חוסלו
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.
