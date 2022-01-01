Propblock (PBT) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Propblock (PBT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Propblock (PBT) מידע PropBlock RWA AI Agent is a decentralized RWA platform that revolutionizes property investment by merging advanced artificial intelligence with real-world asset tokenization. אתר רשמי: https://PropBlock.org מסמך לבן: https://propblock-ai.gitbook.io סייר בלוקים: https://basescan.org/token/0x0d7f78956a756c43016047273a6340de903f7380 קנה PBTעכשיו!

Propblock (PBT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Propblock (PBT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: -- -- -- אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): -- -- -- שיא כל הזמנים: $ 38.37 $ 38.37 $ 38.37 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.0000000000000000000000096 $ 0.0000000000000000000000096 $ 0.0000000000000000000000096 למידע נוסף על Propblock (PBT) מחיר

Propblock (PBT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Propblock (PBT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של PBT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות PBTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את PBTטוקניומיקה, חקרו אתPBTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות PBT מעוניין להוסיף את Propblock (PBT) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת PBT, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות PBT ב-MEXC עכשיו!

Propblock (PBT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של PBTעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה PBT עכשיו את היסטוריית המחירים!

PBT חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן PBT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו PBT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה PBTעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

